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日月光保全刺死女同事收押　工作空檔買刀再折返…行凶後電話自首

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▲日月光楠梓廠區 。（圖／記者洪正達攝）

▲日月光喋血命案經媒體報導傳開後，外界紛紛猜測是否與職場霸凌有關。（圖／記者洪正達攝）

記者黃翊婷／綜合報導

日月光高雄楠梓第二園區15日凌晨發生一起命案，周姓保全持水果刀刺死一同執勤的陳姓女同事。檢警相驗後發現這一刀正好刺中心臟，昨日（16日）下午經橋頭地院裁准聲押，全案將朝殺人罪方向持續偵辦。

27歲的周男疑似對33歲的陳姓女主管有所不滿，兩人在工作上曾發生糾紛，15日接近凌晨5時的時候再次爆發口角，他一氣之下從中控室拿出預藏的水果刀，一刀朝對方的胸口刺去。由於這一刀正巧刺中心臟，雖然警方以及救護車獲報後立即趕往現場，但陳女送醫急救仍因傷勢嚴重宣告不治。

檢警16日進行相驗，確認陳女心臟確實有傷，但到底身中幾刀、詳細的死亡原因為何，仍有待解剖報告出爐後才能釐清。而根據《聯合報》報導，周男是利用工作空檔外出購買水果刀，接著才返回工作崗位並刺死陳女，行凶後隨即打電話報警自首。

▲▼刀，水果刀，自衛，自我防衛，兇手，示意圖。（圖／CFP）

▲周男持水果刀刺死陳女。（示意圖／CFP，與本案無關）

檢方16日訊後，認為周男涉犯殺人罪且罪嫌重大，向橋頭地院聲請羈押，並在同日下午獲准。由於周男與陳女都是中鋼保全的員工，中鋼保全在事發之後發表聲明表示遺憾，後續會全力配合警方偵辦，也會協助受害者家屬處理後事，未來則會加強對保全人員的管理與人身安全，同時配合業主加強管理措施。

另外，日月光也發表聲明表示，中鋼保全向來是優質廠商，發生這樣的事件令人深感遺憾，後續會妥善處理此事、加強管理，也會與中鋼保全協助受害者家屬辦理後事，保障相關員工權益。

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