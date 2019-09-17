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獨／副手找了、領表了　郭台銘不選總統的關鍵與下一步曝光

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▲▼郭台銘返台 說明中東行 蔡沁瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳弘修／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜發表聲明，宣布不參選2020總統，消息一出，引爆藍綠政壇熱議。據透露，郭台銘的副手人選已經找好了，前往中選會登記連署的表格也領好了，但他在9月17日的法定日期前，還是選擇了要用自己的方式愛中華民國。

親近郭台銘人士表示，依郭陣營長期的民調與大數據分析顯示，以「三腳督」的對戰組合來看，郭台銘的支持度是排在第二位，除了跟居於領先地位的總統蔡英文有拉近的機會，在宣布參選後同時也有甩開排在第三位的高雄市長韓國瑜。

至於為何決定不參選2020總統，該人士說，郭台銘在幾經長考後，終於在16日告訴幕僚團隊他的考量，同時也在發表聲明前，先告知台北市長柯文哲、前立法院長王金平，以及勸進他參選的友人們這個決定。

據了解，郭台銘告訴他的團隊說，「他是個做事的人」，他也很想為中華民國帶來改變，但目前的政治環境充滿口水，讓人民在對立面做抉擇，在這樣的體制框架下，他也在思考自己能夠施展到什麼地步，雖然他決定不參與總統選舉，但接下來他會用自己的方式來參與政治，畢竟政治影響的是台灣的經濟與發展。

消息人士說，郭台銘16日下午做出決定後，沒多久也收到沙烏地阿拉伯同意調降我國人民前往沙國的商務簽證費用由500美金調降為81美金的訊息，對此，郭台銘也感到非常地興奮，除了感謝沙國王儲在他訪問時親口答應要調降簽證費用外，也加深了自己未來能夠在體制外做更多事的信心。

▲▼郭台銘訪沙烏地阿拉伯。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）

事實上，對於要不要選2020總統，郭台銘從國民黨初選結束出國沈澱後回台，內部一直有兩種不同的聲音，亦即主戰的鷹派與主和的鴿派，而向來在做任何重大決定前都要幕僚與團對準備好各種分析與方案的他，這段期間來的幕後操作也都是按照雙軌在進行。

換句話說，選或不選，兩種可能性，郭台銘陣營都一直有在準備，所以郭台銘的副手是誰、如果獨立參選要依中選會程序準備哪些資料，這些其實都已經箭在弦上，就等他自己下最後的指令。

消息人士表示，郭台銘這段期間內一直沒有正式表態，外界之所以每天用放大鏡觀察郭台銘參選，主要是因為他在接受日媒訪問時說了一句「如果我參選...」被解讀為他已經證實自己要選總統。對郭台銘而言，他最後做出不選的決定，其實是個「選擇題」，並沒有所謂的轉不轉折。

而整個團隊在幕前幕後協助郭台銘的，就是把該準備的資料備好，該領的表領好，參選後的相關規劃與人力配套要事先做好，萬一郭台銘最後選擇參選，立刻就可以上場應戰。

以郭台銘在17日上午10時要在臉書發表自己決定不參選的影片為例，郭台銘在宣布退出國民黨前就已經拍攝好兩種不同的版本，他沒有自己親口說選或不選，旁人其實也只能私下臆測。

至於郭台銘的下一步，相關人士也透露，除了會繼續關心政治、經濟與外交事務，也已經開始評估成立青年平台或類似日本松下政經塾的興學計畫，希望替國家培育出更多的政經優秀青年。

▲▼鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／郭辦提供）

「即日起，我退出老化黨。」

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