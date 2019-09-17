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垃圾袋挖出瓦斯罐！清潔員吼：會害死人　「3大禁品」丟了變炸彈

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▲▼瓦斯罐直接當垃圾　往垃圾車裡丟是那招。（圖／翻攝自龐姓網友臉書）

▲清潔人員在垃圾袋裡發現瓦斯罐。（圖／翻攝自龐姓網友臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

宜蘭縣今年6月發生「垃圾車氣爆」事件，鑑識單位認為是有民眾丟入「高壓氣體瓶罐」釀禍。一名網友13日在臉書表示，一堆人在中秋節慶祝後，把「瓦斯罐」直接丟垃圾車，氣得他留言大罵，「這樣會害死人喔」。文章分享後引發網友熱烈討論。

原PO在臉書分享了一張「從垃圾袋中找到的瓦斯罐」照片。他說「他XX的，一堆人把卡式瓦斯爐的瓦斯罐，直接當垃圾往垃圾車裡丟是哪一招」、「不爆炸、不死人、不火燒車，就不高興嗎」、「中秋奇景，你烤肉在爽就算了，還丟這個來害人是怎樣，歡迎大家分享宣導。」

請繼續往下閱讀...

文章分享後引發網友熱烈討論，有人說「我支持破袋檢查」、「根本手榴彈，別人的兒子死不完」、「先用開瓶器戳一個洞，再丟回收就沒事了」、「罐子上應該都有寫，使用完要怎麼處理吧」、「蘇澳就曾經因為有人把這類的罐子亂丟垃圾車，導致爆炸害清潔員受傷。」

▲▼宜蘭垃圾車氣爆。（圖／記者趙蔡州翻攝）

▲宜蘭縣今年6月發生「垃圾車氣爆」事件，鑑識單位認為是有民眾丟入「高壓氣體瓶罐」釀禍。（圖／記者趙蔡州翻攝）

台北市環保局表示，有些垃圾並不能隨意丟入垃圾車，第一種是高壓瓶罐，包含造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等。第二種是粉狀物，像是奶粉、麵粉及香灰餘燼，可能會引發塵爆，而香灰餘燼未燃燒完全，也可能導致垃圾車起火。第三種則是電池類，電解液若腐蝕漏出來，碰到火花或高溫，也可能會引起爆炸。

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