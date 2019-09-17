震驚不捨郭台銘棄選！　館長：藍綠對決「好選了」準備看韓被罷免

▲館長直播中臨時得知郭台銘不選總統，感到相當驚訝。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）



記者林彥臣／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘16日晚間突然宣布退出2020總統大選，館長陳之漢在與網友聊天的直播中，突然得知消息也趕到相當吃驚，隨後隔空喊話對郭董「被國民黨玩」表示不捨，希望他能夠把人生的重心放在家庭生活與公益慈善方面，即使沒有從政還是有很多能夠為台灣做事的方法。

館長在確認郭台銘宣布退出2020總統大選後表示，「對啦，他這樣是好的」，這樣大家可以尊敬他一下，建議郭董可以把接下來的人生，多放在照顧台灣的弱勢族群方面，包括軍、警、消、護、弱勢家庭的孩子或是原住民朋友等等。

▲郭台銘在7月的時候與館長合體直播。（圖／翻攝自館長Youtube直播）



館長也對於郭董表示不捨，不選的決定真的是大度，真的是把權力放開了，不然會以為有錢到一個境界之後就想要權，好像沒當總統就會死一樣，不過今天這樣也的替他感到不捨，因為過程就是被國民黨玩了，也不可能回頭支持韓國瑜，因為同台直播時都講到氣噗噗了。

館長認為，郭台銘不用當總統也可以做比總統更多的事，因為他有那樣的能力，並不是一定要從政才能幫助台灣，「館長也沒有從政啊，我也一直在幫台灣做事啊」，郭董這段時間就多多享受天倫之樂，補足這段沒有陪伴到家人的時間，也不要再踩回去這趟渾水。

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▲館長認為，藍綠對決好選了。（合成圖／記者李毓康攝）



館長接著分析總統大選的情勢，郭董不選、柯文哲也不選，藍綠對決「這個就好選了」這就是壓倒性了，當初郭台銘要選大家都在煩惱，現在不選了絕對看到歷史性的一刻、輸很多票的一刻，甚至可以看到被罷免的韓國瑜，「聽說罷免越來越接近了」。