郭台銘宣布不選了！　李豔秋：此刻沉重的是韓國瑜

▲郭台銘宣布不參選總統，李豔秋認為韓國瑜的考驗才剛剛開始。（合成圖／記者李毓康、季相儒攝）



記者王致凱／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘16日深夜宣布不參與連署競選總統後，資深媒體人李豔秋表示，郭台銘拖到最後一刻，「此刻感到沉重的應該是韓國瑜了」，考驗現在才開始。她說，希望接下來的選戰能看見2位展現無私的胸襟。

李豔秋在臉書上表示，「郭董確定不選了，其實不是今天做的決定，拖到最後一刻，爽一下。此刻感到沈重的應該是韓國瑜了」；她說，「沒有理由、沒有藉口，定於一尊，就要負起全責。韓的考驗現在才開始。接下來，希望看到韓郭兩位展現無私無我，有容乃大的胸襟，讓大家真正感受他們確實熱愛這個國家—中華民國。」

李豔秋稍早前也分析，郭台銘不參選只有「一個理由」，就是要「集中力量，下架蔡英文」。她認為，「不要的人最大，郭董將成為『king maker』，也是立委最強力的輔選人，承接『蔡英文輸掉大選』的最大光環，在功勞簿上，郭的最終選擇，比韓國瑜更具影響。」

9月17日為申請登記為正副總統被連署人的最後期限，郭台銘透過辦公室發表重大聲明，宣布不參與2020連署競選總統，並向支持者說「對不起，我讓你們失望了」。他說，將繼續推動所提出的政策，期盼更多朋友一起為台灣努力，讓台灣有和平、安定、經濟與未來。

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