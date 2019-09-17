郭台銘不選　柯文哲「做好做滿」不冒進、2020拚立委席次

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

郭柯王結盟24天，近期才傳出台北市長柯文哲陣營要動員柯粉俱樂部全力幫郭台銘連署，甚至願意出借心腹蔡壁如協助處理選舉，沒想到16日深夜郭台銘便透過聲明宣布不參選總統，投下真正的「震撼彈」。據了解，柯陣營有預料到郭不登記的可能性，但柯文哲也不會臨時提槍上陣，會全力衝刺立委席次，增加台灣民眾黨的影響力。

而9月17日為獨立參選人登記連署日的最後一天，若未進行登記參選的動作，未來只剩下11月18日到22日期間的受理選舉候選人登記申請一途，但屆時必須有政黨提名才能有資格參選。

據了解，柯文哲仍傾向「做好做滿」，不當落跑市長，且柯也確實完全沒有準備，因此幾乎不會有17日領表登記的狀況發生。至於2020一局，柯文哲也不會缺席，將會全力衝刺區域與不分區立委，增加民眾黨在立法院的影響力。

柯文哲16日接受專訪被問及是否會加入2020戰局時笑說，開玩笑，不選要早點講，總不能現在才去找副手、準備資料，「現在怎麼來得及？」，根本就沒有辦法選。柯強調，「就真的要努力，拉高民眾黨的立委選舉了，至少三黨不過半，國會還留下一個制衡的力量，不然真的整個台灣就，每天就是扁維拉跟馬維拉對抗，什麼事都不用做」。

郭台銘16日深夜透過聲明表示，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，「於是，我決定不參與2020連署競選總統」。但郭強調，不參與總統選舉並不表示放棄參與政治事務，會持續積極推動所提出的政策。



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