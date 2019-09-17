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郭台銘幕僚：不會以「政黨推薦」方式參選

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▲▼郭台銘返台 說明中東行 蔡沁瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘晚間11點發布重大聲明，宣布不參選2020連署競選總統。郭台銘幕僚表示，郭台銘仍堅持原本要參選就獨立參選規劃，如今既然宣布不連署參選，就沒打算改以政黨推薦方式參選。

郭台銘已經退出國民黨，外界認為獨立參選大勢底定，對於退選原因，郭台銘幕僚也預告17日上午10點郭台銘將在臉書上發表影片親自說明。

郭台銘辦公室聲明全文如下：

人生充滿著各種大大小小的決定。
有些決定很容易，有些決定很困難。

我一直在思考：什麼是真正的承擔？
一肩挑起是承擔？又或者，放下才是真正的承擔？

我參選總統的初衷，是希望能夠帶領台灣社會齊心拼經濟，但投身選戰以來，我看到的卻是一些政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹，那麼，這些會因為我義無反顧的挑起責任而終結嗎？抑或是需要我放下才可能拉回走偏的旋律呢？

不是因為任何人的勸說與影響，而是因為我再三思考之後，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是，我決定不參與2020連署競選總統。

也因此，我要向期盼我出來參選的好朋友們深深一鞠躬，表達我最誠摯的歉意：「對不起，我讓你們失望了！」
我知道這個決定會讓很多支持者難以接受，雖然參與政治到現在才短短的時間，但大家的熱情我都感受到了，尤其，當我聽到一些支持者即使遭到言語霸凌也仍
然堅定支持我時，更是讓我感到心疼與感謝。
因此，我除了要對支持者表達最誠摯的歉意之外，也要對大家說聲「謝謝你們」，感謝大家一直以來對我的支持與愛護。

這幾個月來，我有機會能夠跟各行各業的朋友接觸、談心，讓我更清楚知道能夠為眾人服務是一件快樂又有意義的事情，因此，雖然不參與總統選舉，但並不表示我放棄參與政治事務。我會持續積極推動我所提出的政策，也期盼能夠有更多有理念的朋友願意一起為台灣繼續努力，讓台灣有著和平、安定、經濟與未來。

而這陣子以來，無論是對我的抨擊，或是對我的肯定，我也都會或反省、或珍惜的，將這些化為我人生路上更豐富的養分。

我依然是永遠的中華民國派。
當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。

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