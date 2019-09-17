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評／來自對岸的反擊！索羅門拔河賽落敗　蔡英文避談「3數字」

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▲▼總統蔡英文於總統府說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲總統蔡英文出席索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

記者曾俊豪／特稿

「3、6、16」是總統蔡英文如今最不願提起的3個數字：上任3年多的時間，斷交6個邦交國，中華民國的友邦僅剩16個。有別於蔡英文任內的幾次斷交，這次與對岸的「索羅門拔河賽」其實老早就曝光，外交部甚至派代表團到當地「顧樁」。只可惜，這場比賽裡，台索情誼敵不過中國大陸的「獻殷勤」。

兩岸的角力之中，「外交」一直是中國大陸削弱台灣實力的主戰場，一來可以壯大自己聲勢，在國際上鞏固「一個中國」原則；二來，能給台灣當局警惕，不要做出「出格」的舉動；而在台灣的選舉年，這張牌還能時不時秀一下，暗示哪個方向才是正確的道路。

不過，在幾次政黨輪替後，對岸老早就記起「教訓」，越接近選舉，越不會像1996年台海危機那樣「正面硬剛」，就怕造成「反效果」。而這次選擇拿索羅門開刀，表面上是給蔡政府的當頭棒喝，更是對美國近來頻繁介入兩岸、香港事務的反擊。

▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

要知道，在傳出索羅門有異心之後，美國駐索羅門大使艾伯特格雷（Catherine Ebert-Gray）在和索國總理蘇嘉瓦瑞會晤時，特別表達美國「支持」索羅門與台灣的良好關係—跟中國大陸建交可能面臨的挑戰，她當然也沒少講。

即使美國出手挺台，但對中國大陸來說，索羅門這根牆角還是要挖，而且一定要挖！因為南太平洋的國家雖小，各方面資源依舊相當豐富，除了礦物與能源，更重要的是，中國大陸能在這裡進一步發展軍事、延伸地緣政治利益。

也因此，即使剩下五個月，台灣就要舉行總統大選，這時斷邦交，選情難保不會朝著對岸滿意的方向走，但權衡之後，為了反擊台、美插手香港事以及「懲罰」美國對台軍售等，「中索建交」勢在必行，而且要趕在「十一」之前才有特別的意義。

至於2020大選，某種程度來說，對岸已經做了「最壞打算」，雖然斷交的同一天，重新恢復陸客到離島的自由行，但一貫的「官冷、民熱」策略，效果恐怕有限。尤其，蔡英文對國人回應台索斷交時，聲明最後都特別提到選舉，她「未來中國的壓力只會更大、不會更小，但台灣人民不會屈服，企圖影響台灣的選舉也不會得逞。 」

▲▼中美,大陸,美國,貿易戰,好感度（圖／路透社）

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