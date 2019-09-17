浙台合作周今開幕　蕭萬長、裴金佳出席陸推兩岸產業融合

▲國台辦副主任裴金佳將出席浙台會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／杭州報導

浙江．台灣合作周將在今（17日）上午開幕，以「融合發展，合作共贏」為主題，力推兩岸產業融合發展，符合當前中美貿易爭端持續、大陸自身產業結構轉型下的政策主旋律。除此之外，面對昨（16日）發生台索斷交、金馬澎陸客自由行將解禁等議題，代表國台辦出席的副主任裴金佳，其發言表態也備受關注。

本屆浙台會除於杭州舉辦開幕式、主場活動以外，也在寧波、溫州、嘉興舉辦專場活動，包括兩岸產業融合發展論壇，以及科創、人力資源、智能製造、醫藥健康、文創、青年、電商等領域的論壇、對接會，跟文藝領域的兩岸院校聯展、青年網路文學大賽等。會上將簽約41個台資投資項目，總額達42.9億美元。

▲去年2018年浙台合作周情況。（圖／記者胡順惠攝）

台灣方面，兩岸企業家峰會理事長蕭萬長在大陸中央提出打造兩岸「共同市場」後，今年多次、積極率企業參與於大陸舉辦的兩岸地區、產業交流活動，陸方則有國台辦副主任裴金佳、浙江省長袁家軍、兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍等出席。

據了解，為響應2019年為「惠台政策」落實年的指導員則，杭州市還將進一步推動便利台灣民眾生活的措施，包括實現申領市民卡服務升級，以及支付寶使用功能升級，持台胞居住證能實名認證，並開通信用積分、金融理財等功能。

除此之外，還將推出措施，吸引台灣知名高校的校友和優質企業、優秀人才來杭投資創業。近一年，杭州引進註冊8家公司，9個項目入選錢塘新區人才科技項目，奕推動建立半導體產業人員培訓機構。

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