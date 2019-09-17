索羅門斷交埋不穩定因素　蔡英文拒金錢競逐：大陸承諾常是空頭支票

▲總統蔡英文於總統府說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

索羅門群島執政黨民主進步執政聯盟（DCGA）16日召開特別核心會議，針對是否與大陸建交進行投票，與會的33人中有27人支持轉向大陸，6人棄權，0人支持與台灣維持邦交。總統蔡英文晚間舉行記者會，親自宣告我國終止與索國邦誼。

據了解，索羅門邦交從今年初就已嚴重動搖，斷交的預判、因應從當時就已有所佈局。國安人士指出，情勢都在預期之中，也有相當完整的掌握，過程也有與主要國家協力合作。

其實，在北京的外交圈早盛傳，在8月份時，索羅門組調查小組到北京，儘管對外宣稱一無所獲，但實際上敲定5億美元（約150億新台幣）的金援案，且為設定經費的使用項目，打算在9月結束前就與台灣斷交；而在媒體揭露後，涉外權威人士證實，已跟多國的相關單位進一步做了多方的確認。

索羅門群島執政黨民主進步執政聯盟（DCGA）16日召開特別核心會議，針對是否與大陸建交進行投票，與會的33人中有27人支持轉向大陸，6人棄權，0人支持與台灣維持邦交。

對於索羅門決定與對岸建交，蔡英文傍晚隨即宣告終止與索國邦交關係，並且下令關閉使館、撤回技術團及醫療團，並在晚間舉行記者會。

蔡英文於記者會上表示，大陸一再透過金錢、政治上的壓力，打壓台灣人的國際空間，我們也要給予最嚴正的譴責，這不僅是對台灣的威脅，更是對國際秩序的公然挑戰和破壞。

蔡英文強調，不會進行金錢競逐外交，應付不合理的要求，這不是我們做外交的方式，更何況大陸的金援承諾，經常只是空頭支票，而台灣為索國人民所做的，特別是醫療、農業、教育、文化上的協助，也從來不是金錢可以衡量的。她承諾，會繼續走向世界，不論是邦交國或非邦交國，中華民國台灣會一直跟世界交朋友，如同所有的主權國家。

針對本次斷交，熟悉國安人士分析，如同停止大陸到台灣旅行，國安單位年前即已評估，北京可能在美中貿易、香港情勢日益窘迫下，選擇對台灣出手，一來干預即將而來的總統大選，二來展現北京在相關區域議題上的實力，對抗正在警惕並集結的國際力量。

國安人士表示，年初以來國安團隊也緊盯情勢發展，過程中並與各主要國家充分聯繫合作，全力鞏固邦誼，不只為了維繫邦誼，更是善盡印太區域一員的義務。

在影響方面，國安人士表示，在鉅資、龐大資源誘迫下，索羅門總理與執政團隊不顧民意過半反對與國際關切，刻意選擇在國會休會期間，迴避民意監督與持續的國際協調，強行通過閣議，執意與對岸建交。

他認為，這也為索國後續情勢埋下不穩定的因素，尤其如過去布吉納法索與台灣斷交後，布國醫療狀況惡化，社會陷入分歧混亂的情形，恐怕也會在索國複製，尤其這幾天外媒才傳出將派出有黑心疫苗污點的「吉林幫」組成的醫療團隊取代台灣的醫療團，還有近期以來引發社會不滿的大陸商人剝削索國勞工的狀況，都是可以預見的隱憂。

其次的影響，國安人士分析，索羅門群島位居區域戰略要衝，大陸伸手進去，預期會衝擊區域穩定，特別對澳洲的安全以及南太平洋地區未來的穩定，這將會是目前多國包括美、澳及太平洋區域各國所憂心的地方。

就本次事件，國安人士說，台灣面臨來自大陸的挑戰，並不會因為台灣在兩岸關係上選擇屈服就可化解，相反的只要台灣退一步，最後就是落得香港現在永無翻身機會的地步。

國安人士表示，台灣與主要國家協作的經驗也顯現出接下來台灣必須也要全力跟國際社會合作，站在捍衛自由民主的共同價值上，把國家的主權守住，並且積極貢獻國際社會，而不是任受對岸安排。

▼總統蔡英文於總統府說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

