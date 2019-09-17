機鼻受油管明顯突出　轟-6N彈道導彈載機首登中共建政閱兵

▲3架加裝空中受油管的轟-6N轟炸機編隊亮相中共建政70周年閱兵彩排。（圖／翻攝自鼎盛軍事，下同。）

軍武中心／綜合報導

中共建政70周年閱兵進入倒數計時，大陸軍事論壇曝光最新彩排照片顯示，此次將首度公開展示解放軍最新反航母成員轟-6N戰略轟炸機。據了解，擁有受油能力的轟-6N被認為可攜帶空射型「東風-21D」反艦彈道導彈，能在任何海域進行發射，藉以逼迫美國航母戰鬥群退後數百公里。

這次網友拍攝到共計3架轟-6最新改進型轟炸機編隊進行閱兵式預演彩排，明顯其機鼻處都安裝空中加油管，判斷就是轟-6N戰略轟炸機。該機於2016年底進行首飛，除能夠掛載空地和巡航彈藥外，其機腹彈艙進行改裝以便掛載東風-21D執行離岸發射任務，戰略打擊範圍覆蓋第二島鏈。

美國《The Drive》曾指出，先不論轟-6N的外掛點是否能承載重量可能超過14噸的彈體，但空射型東風-21D可在9100米以上高空發射，可將更多的高度勢能轉化為飛行動能，射程範圍遠比陸基型號更大。此外，空射型東風-21D也可以共用陸基型號的信息作戰支援系統，威脅範圍超過1600公里，再加上陸基發射的東風-26，解放軍可在半徑3000多公里的廣大區域內，讓美軍航母和兩棲攻擊艦面臨前所未有的常規打擊威脅。

另外也有一說，轟-6N未來也可能掛載程可達4000公里的東風-26反艦彈道導彈。陸媒認為，轟-6N在掛載一枚東風-26的情況下，通過空中加油之後的作戰半徑可以達到2000公里，這意味著轟-6N與東風-26的結合，將可以對美國航母群的打擊距離延伸到6000公里。一旦戰爭爆發，日本、南韓，甚至關島的美軍基地都在劫難逃。

當然擁有空中加油能力的轟-6N對解放軍來說尤其重要，過去多擔任中國執行戰略飛行任務的轟-6K作戰半徑只有3000公里，預估未來轟-6N在掛載2枚巡航導彈的情況下，通過空中加油航程可達9000公里，足以應付經過對馬海峽由西向東或者經過宮古海峽由東向西，繞飛日本完整一圈7000多公里的航程。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有

▼東風-26中遠程彈道導彈。（圖／翻攝自央視）