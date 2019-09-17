已有4組登記參選！2020總統參選總整理　共32人想角逐大位

▲2020總統大選，可能不只蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘在16日晚間宣布「我決定不參與2020連署競選總統」，為選戰投下震撼彈，從13日起到16日中午為止，目前參加2020大選已有4組繳納100萬保證金，並申請登記為正副總統被連署人，另外還有25人領表未登記及繳交保證金，如果再加上總統蔡英文、高雄市長韓國瑜及16日晚間宣布參選的前副總統呂秀蓮，總計目前至少有32人想要角逐總統大位。

政黨推薦提名

民進黨：中華民國現任總統蔡英文

國民黨：高雄市長韓國瑜

喜樂島聯盟：中華民國前副總統呂秀蓮

▲喜樂島聯盟將推薦呂秀蓮參加2020總統大選。（圖／記者李毓康攝）



目前已知完成登記並繳交保證金100萬，共有4組申請登記為正副總統被連署人：第1組為黃多玉丶張幼薇，第2組為藍信祺、胡宗偉，第3組為曾坤炳丶黃源誠，第4組為黃榮章、柯振榮。

第1組：黃多玉（釋悟善禪師）：悟善文化基金會創辦人，佛教法名釋悟善禪師，來自韓國的華僑，自稱「史上第一個出家人登記選總統」，其相關事蹟包含12年內自掏腰包捐款超過1億元、在國道上不顧危險只為救一隻雞。他的競選理念為希望延續兩岸和平、維護中華文化、再創台灣經濟奇蹟，他稱厭惡藍綠惡鬥，希望作為一個真正的政治素人，以6字新法「買空、移空、整空」來拚經濟。

▲本名黃多玉的釋悟善禪師付清100萬登記選總統。（圖／釋悟善禪師提供）

第2組：藍信祺於2019年1月、3月在臉書寫道要公開處決民進黨、國民黨的人，還指名道信罵總統蔡英文是畜生。藍信祺是前10大槍擊要犯，17歲時曾犯下「虎山雙屍命案」遭判刑19年，出獄後於2011、2015年以「世界台灣皇帝」身分，兩度宣布參選總統。

▲自稱「世界台灣皇帝」的藍信祺。（圖／翻攝宇宙原體黑龍上帝本人收回世界公告）



第3組：曾坤炳，國家改革促進會理事長，曾擔任過2屆台中市議員、民進黨台中市黨部主委，2009年以無黨籍身分參選澎湖縣長。

第4組：黃榮章：中國紅色統一黨主席

總統、副總統選舉的被連署人申請，必須繳交100萬元保證金，須在45天內完成連署；須有28萬384人以上連署，才可獲得總統大選門票，如果連署結束時，連署人數不足14萬192人，保證金將被沒收。

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