幕後／「郭柯王」結盟24天拆夥　郭台銘不想再輸第二次

▲郭台銘青溪教育研究院菁英班演講。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘晚間11點發布重大聲明，宣布不參選2020總統大選。知情人士透露，原本郭台銘早已規劃好一系列參選活動，團隊也蓄勢待發，但在經過中秋連假的思考後，臨時決定不參選，最主要原因在於團隊整軍不順，且在郭柯王缺一情況下陸軍能量大減，「郭台銘不想再輸第二次」。郭台銘棄選2020總統的決定也讓「郭柯王」在8月23日同框後的結盟傳說在24天後形同拆夥。

據了解，「郭柯王」三人原本在結盟初期相當熱絡，但郭陣營私下做的幾次民調發現，郭柯兩人結盟的支持度確實能與蔡英文一拼，但加入王金平後，竟拉低整體的支持度。郭陣營以及柯陣營策士認為，排除掉王金平，第三勢力才能發揮合縱連橫的空間。

不過，郭台銘本人仍對身為政壇老前輩的王金平相當尊重，認為以王金平的資歷，在能替團隊裡加分。8月23日，郭台銘、柯文哲、王金平三人正式合體後，三方幕僚也正式成立溝通平台，但幾乎都是郭陣營和柯陣營主導一切，把「公道伯」的團隊冷落在一旁。

郭台銘16日晚間突然發出「不參選」聲明之間，也代表「郭柯王」結盟僅24天就告吹。反對郭台銘參選的內部聲音認為，儘管有柯文哲空戰支援，但少了王金平的地方人脈、組織系統和地方社團等支援，退出國民黨籍的他，喪失近8成的「陸軍」能量，因此對參選轉為保守態度。

另一方面，郭台銘仍割捨不下對國民黨的感情，在中秋連假期間，國民黨仍不斷有人來勸說，直至16日郭台銘的表姐、台積電創辦人張忠謀的太太張淑芬，也被媒體目擊進入郭台銘住處，勸退的力量直到最後一刻都不放棄。

郭陣營主和派幕僚表示，能理解郭台銘想為中華民國付出的心裡，但郭台銘參選讓總統蔡英文躺著選，對國家未必是好事，郭台銘今天已經退出國民黨，未來可以「永齡基金會」當作智庫，蓄積政治能量，或許再替國民黨出征2024年總統寶座，也是一種選擇，屆時更有機會改變國民黨。