　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

開車撞人「想回頭輾第2次」　惡男落網嗆：怕他沒死難過啦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市16日上午發生一起撞人肇逃事件，一名35歲林姓男子開車衝撞一名40歲吳姓男子，逃逸後還返回現場加速準備再輾一次，最後被警方一路追逐、連開12槍壓制逮捕。林男落網後情緒極度不穩定，只說撞人是因為朋友不見了，至於為何想二度輾壓傷者，他則囂張地說「怕他還沒死，難過啦。」

據悉，林男在前鎮區文林街衝撞吳男後加速逃逸，旁邊民眾目擊紛紛上前協助並打電話報警，不料幾分鐘後他又開車返回肇事現場，在眾人眼前企圖二度輾壓倒地的吳男，所幸被現場見義勇為的工人拿鐵棍敲打車窗阻止，他眼看無法得手立刻加速落跑，不過此時警方早已經準備好包圍網。

▲▼撞人後回頭企圖再輾過 撞人動機交待不清。（圖／東森新聞）

▲開車撞人想回頭輾第2次，惡男落網嗆：「怕他沒死難過啦。」（圖／東森新聞）

警方後續在前鎮區翠亨北路、鎮中路口發現林男，但對方經過攔檢不停且加速逃逸，逃竄到小港區沿海路、永光路口後因為塞車而停車，後方追趕的員警見狀立客下車衝上前，要求林男立刻下車配合警方攔檢，不料林男拒絕下車且一度企圖衝撞，員警只好連開12槍擊破車子的輪胎，最後成功將林男壓制上銬帶回。

透過目擊民眾的行車記錄器畫面，可以看見警車和林男駕駛的轎車停在沿海路右側快車道，下一秒突然連續傳出槍聲，接著林男就下車一路狂奔，快速的往後邊的慢車道跑，但一瘸一瘸的似乎是受了傷。員警緊跟在後頭且一邊用電話通報，最後成功追上林男並將人壓制在地。

▲男子涉嫌肇事逃逸畫面，員警開槍畫面全都錄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方連開12槍擊破林男轎車的輪胎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林男落網後情緒極度不穩定，還多次對警方嗆聲要「釘孤枝」，有媒體詢問他為何要撞人，他只回了一句「因為朋友不見了」，接著媒體又問他為何想要二度輾壓傷者，他則回答「怕他還沒死啦，（媒體：你想要置他於死地嗎），怕他還沒死難過啦，（媒體：他跟你有仇嗎），沒有。」

▲男子涉嫌肇事逃逸畫面，員警開槍畫面全都錄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子涉嫌肇事逃逸畫面，員警開槍畫面全都錄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林男企圖二度輾壓受傷倒地的吳男 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

受傷的吳男送醫有內臟出血、骨盆破裂等情況，第一時間被送入加護病房急救，目前還沒有脫離危險。警方初步調查後發現，林男沒有酒駕且與吳男根本不認識，考量到林男落網後情緒極度不穩，懷疑他可能服用藥物或毒駕，詳細情況仍待進一步檢驗追查。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有

ET快訊
郭台銘不選2020總統　韓國瑜競辦回應了
郭台銘不選2020　國民黨「火速回應」
郭台銘宣布不參選2020！「對不起，我讓你們失望了」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘭潭水庫又傳溺斃事件　男子落水「失去呼吸心跳」送醫不治

開車撞人「想回頭輾第2次」　惡男落網嗆：怕他沒死難過啦

國道9車連撞畫面曝！大貨車「零剎車衝撞」前車秒爛…死神回頭他嚇傻

影／德國2正妹要到福隆卻在澳底就下車　「找不到沙灘」警撂英文專車接送

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！警一開門血腥味撲鼻　血泊中冷酷吃便當

2月大女嬰被驗出「安非他命」中毒身亡！餵食的可能是母親...

屏東男近距離開槍爆頭！黑狗「頭顱貫穿」慘死　女飼主見屍淚崩

又跳電…他找鄰居理論「少用點電」竟遭美工刀伏擊！窮追猛砍6刀

更新／台中國道一號179K「化學物掉落匝道」　外車道封閉中

慣竊「鬼鬼祟祟」撬洗衣機台　警察站在後面...網喊好療癒

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

國道一號林口交流道重大車禍 9車連環撞7人輕重傷

米蘭唯一「超道地台式餐廳」！老外初嚐皮蛋、滷豬腳秒愛上～

羅志祥、周揚青首度同框尬舞!!!　 超閃「舞是小豬教的」❤

蘭潭水庫又傳溺斃事件　男子落水「失去呼吸心跳」送醫不治

開車撞人「想回頭輾第2次」　惡男落網嗆：怕他沒死難過啦

國道9車連撞畫面曝！大貨車「零剎車衝撞」前車秒爛…死神回頭他嚇傻

影／德國2正妹要到福隆卻在澳底就下車　「找不到沙灘」警撂英文專車接送

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！警一開門血腥味撲鼻　血泊中冷酷吃便當

2月大女嬰被驗出「安非他命」中毒身亡！餵食的可能是母親...

屏東男近距離開槍爆頭！黑狗「頭顱貫穿」慘死　女飼主見屍淚崩

又跳電…他找鄰居理論「少用點電」竟遭美工刀伏擊！窮追猛砍6刀

更新／台中國道一號179K「化學物掉落匝道」　外車道封閉中

慣竊「鬼鬼祟祟」撬洗衣機台　警察站在後面...網喊好療癒

浙台合作周今開幕　蕭萬長、裴金佳出席陸推兩岸產業融合

蘭潭水庫又傳溺斃事件　男子落水「失去呼吸心跳」送醫不治

賭郭台銘會選總統！美女財經專家「3hrs輸100萬」崩潰：為國犧牲啦

中職直播／富邦兄弟爭冠！班華德能谷底反彈？紐維拉9連不勝悍將

已有4組登記參選！2020總統參選總整理　共32人想角逐大位

震驚不捨郭台銘棄選！　館長：藍綠對決「好選了」準備看韓被罷免

開車撞人「想回頭輾第2次」　惡男落網嗆：怕他沒死難過啦

郭台銘宣布不選了！　李豔秋：此刻沉重的是韓國瑜

柯文哲形容韓國瑜選總統　「小學算術100分」不代表可以教量子物理

郭台銘不選　柯文哲「做好做滿」不冒進、2020拚立委席次

民眾黨「超兇」學霸出征！　 松山信義挑戰費鴻泰、許淑華

社會熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊..

國1林口段9車連環撞　國道警曝..

國道9車連撞畫面曝！死神回頭他..

日月光楠梓廠區驚傳兇殺案！保全..

中秋抽死簽血債血還！海青堂PK..

2月大女嬰被驗出「安非他命」中..

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約..

大老婆反擊！半版廣告「登小三半..

屏東男近距離開槍爆頭！黑狗頭顱..

慣竊鬼祟撬洗衣機台　警察站後面..

女求助前男友　醒來多了腥味衛生..

快訊／國道9車連環撞　7人輕重..

網瘋傳台女星下海拍片　業者「黑..

與人妻車內嘿嘿：喜歡跟妳做　他..

更多熱門

相關新聞

輾斃路倒男「有感覺」卻開溜　女駕駛：我有報案

新北市三峽區男子喝醉路倒，卻遭一名女駕駛開車輾爆頭，送醫不治；警方根據監視器以車追人，將女駕駛逮捕到案，她承認有意識到輾壓到一個人，卻因害怕又太緊張，才會直接開離現場，事發後還打電話報警，警方才到現場救人，訊後依過失致死及肇事逃逸等罪送辦。

他紅綠燈等了2個多小時　警方敲窗喊：起來了

警抓肇逃連發12槍畫面曝！目擊者喊刺激

南投醉漢繞山路躲警卻撞死騎士

酒駕連撞16汽機車3店家

關鍵字：

前鎮區撞人逃逸肇事逃逸毒駕酒駕

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支持與協助

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

快訊／郭台銘不選2020　國民黨「火速回應」了

快訊／喜樂島推呂秀蓮參選2020總統　對決蔡英文

郭台銘不選2020　網：台灣沒望了

周湯豪被抓包看巨乳網紅IG　私訊被爆料

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

內部民調曝光　郭董內心煎熬

她懷孕34周引產！下秒畸形死胎復活

周杰倫新歌MV大咖現身！超狂彩蛋網全瘋了

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

逛駁二149元買玩具　回家看售價傻了

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面