開車撞人「想回頭輾第2次」　惡男落網嗆：怕他沒死難過啦

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市16日上午發生一起撞人肇逃事件，一名35歲林姓男子開車衝撞一名40歲吳姓男子，逃逸後還返回現場加速準備再輾一次，最後被警方一路追逐、連開12槍壓制逮捕。林男落網後情緒極度不穩定，只說撞人是因為朋友不見了，至於為何想二度輾壓傷者，他則囂張地說「怕他還沒死，難過啦。」

據悉，林男在前鎮區文林街衝撞吳男後加速逃逸，旁邊民眾目擊紛紛上前協助並打電話報警，不料幾分鐘後他又開車返回肇事現場，在眾人眼前企圖二度輾壓倒地的吳男，所幸被現場見義勇為的工人拿鐵棍敲打車窗阻止，他眼看無法得手立刻加速落跑，不過此時警方早已經準備好包圍網。

▲開車撞人想回頭輾第2次，惡男落網嗆：「怕他沒死難過啦。」（圖／東森新聞）

警方後續在前鎮區翠亨北路、鎮中路口發現林男，但對方經過攔檢不停且加速逃逸，逃竄到小港區沿海路、永光路口後因為塞車而停車，後方追趕的員警見狀立客下車衝上前，要求林男立刻下車配合警方攔檢，不料林男拒絕下車且一度企圖衝撞，員警只好連開12槍擊破車子的輪胎，最後成功將林男壓制上銬帶回。

透過目擊民眾的行車記錄器畫面，可以看見警車和林男駕駛的轎車停在沿海路右側快車道，下一秒突然連續傳出槍聲，接著林男就下車一路狂奔，快速的往後邊的慢車道跑，但一瘸一瘸的似乎是受了傷。員警緊跟在後頭且一邊用電話通報，最後成功追上林男並將人壓制在地。

▲警方連開12槍擊破林男轎車的輪胎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林男落網後情緒極度不穩定，還多次對警方嗆聲要「釘孤枝」，有媒體詢問他為何要撞人，他只回了一句「因為朋友不見了」，接著媒體又問他為何想要二度輾壓傷者，他則回答「怕他還沒死啦，（媒體：你想要置他於死地嗎），怕他還沒死難過啦，（媒體：他跟你有仇嗎），沒有。」

▲林男企圖二度輾壓受傷倒地的吳男 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

受傷的吳男送醫有內臟出血、骨盆破裂等情況，第一時間被送入加護病房急救，目前還沒有脫離危險。警方初步調查後發現，林男沒有酒駕且與吳男根本不認識，考量到林男落網後情緒極度不穩，懷疑他可能服用藥物或毒駕，詳細情況仍待進一步檢驗追查。

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