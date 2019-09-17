立法院17日開議　曾永權喊話：國民黨團不能讓中共代理人法過關

▲立法實務研討會，曾永權致詞。

記者羅婉庭／台北報導

立法院第九屆第八會期明天開議，國民黨16日召開「立法實務研討會」，副主席兼秘書長曾永權在會中表示，國民黨團不能讓中共代理人法案過關。

曾永權指出，民進黨推出中共代理人法案，若通過將形成綠色恐怖，曾銘宗即對此強調，不只不能讓案子過，還要行政部門撤回！明年大選是中華民國保衛戰，更是國民黨關鍵一戰，國民黨立法院黨團在全民心中深具指標意義，希望藉由曾銘宗強烈的企圖心，帶動國民黨贏的氣勢。

曾永權在「立法實務研討會」中表示，盼望新任黨團總召兼書記長曾銘宗帶領黨團全力衝刺，帶動贏的氣勢，讓明年大選立委過半，總統高票當選，讓國民黨重返執政、撥亂反正！

立法實務研討會上進行立法院黨團幹部交接，在曾永權監交下，先由前任政策會執行長兼立院黨團總召江啟臣交接給現任執行長兼總召曾銘宗，之後由卸任黨團書記長吳志揚將印信交給新任黨團書記長曾銘宗。

曾永權首先對全體立院黨團同志上個會期在江啟臣及吳志揚領導下，善盡在野監督責任，為人民發聲，表達敬佩與感謝之意。他強調，江啟臣、吳志揚在任內付出很多、備極辛勞，例如去年九合一選舉時，定調國民黨三項公投的戰略布局，是九合一勝選重要因素，兩位都是不可多得的領導人才。

曾永權指出，新任黨團總召兼任書記長曾銘宗曾擔任政務首長，學經歷豐富，來立院之初，人們擔心是否會水土不服，但曾銘宗卻一鳴驚人、文武雙全，不止提升黨團士氣，也讓九合一選舉氣勢上揚，功不可沒。

曾永權強調，立院本會期為預算會期，相信以曾銘宗的財經專業，一定能帶領黨團嚴審預算，做好監督工作；同時，本會期也是選舉會期，四個月之後即將舉行的總統及立委大選，是本黨的關鍵一戰，盼望黨團全力衝刺，嚴格監督政府。