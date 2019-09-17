索羅門與台灣斷交！陸外交部：一中原則是人心所向，勢不可擋

記者邱茀濱／綜合報導

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞16日召開內閣會議，決定中斷與台灣的關係，轉而與中國大陸建交。對此，大陸外交部發言人華春瑩16日指出，索羅門群島政府作出承認一個中國原則，「再次充分表明一個中國原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。」

索羅門群島執政黨民主進步執政聯盟（DCGA）16日召開特別核心會議，針對是否與大陸建交進行投票，與會的33人中有27人支持轉向大陸，6人棄權，0人支持與台灣維持邦交。華春瑩表示，中方對索羅門群島政府作出承認一個中國原則、「同台當局斷絕所謂『外交關係』，並同中國建交的決定表示高度讚賞」，也支持索羅門群島作為主權獨立國家自主作出的這一重要決定。

▲華春瑩。（圖／中新社）



華春瑩稱，世界上只有一個中國，「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」，這是基本事實，也是國際社會的普遍共識。「在一個中國原則基礎上，中國已經同全世界178個國家建立了正式外交關係。」

最後，華春瑩強調，「我們歡迎索羅門群島抓住歷史機遇，在一個中國原則基礎上早日融入中國同太平洋島國合作大家庭。我們願意與索方共同努力，開啟兩國關係發展新的廣闊前景。」

另一方面，蔡英文16日晚間也在總統府舉行記者會表示，終止了跟索羅門群島的邦交，對於他們跟大陸建交衣事表達譴責，過去打壓台灣人的國際空間，更挑戰國際秩序的公然挑戰；面對大陸介入打壓，我們不會與取予求，不會競逐金錢外交，這不是外交的方式，更何況大陸金援承諾常常是空頭支票。

蔡英文說，台灣的協助從來不是金錢可以衡量的，明天起將會關閉使館，以及撤回技術團跟醫療團，他們沒有完成的合作計畫不能持續很遺憾，但也是索國的損失，兩國斷交依然感謝索國支持台灣的人民，也感謝國際上支持的盟友。

▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）



蔡英文說，還有很多朋友跟我們並肩作戰，這幾年來大家都知道，大陸透過斷我邦交，打擊民心士氣，迫使台灣接受一國兩制，相信2300萬人民都是不可能接受，這是台灣最大的共識，相信挖走台灣邦交國，就算製造一時輿論，對於兩岸發展是百害而無一利。

蔡英文說，在未來這段時間，大陸的壓力只會更大不會更小，但台灣人民不會屈服，影響選舉的企圖不會得逞，我們沒有退路，不能妥協，必須一致對外。

目前台灣只剩下16個邦交國，包括在歐洲的教廷、亞太地區的古里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國，非洲的史瓦帝尼（史瓦濟蘭），拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有