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瘋電影／花椒之味　隨時存在身邊的關心和愛是否最廉價

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文／賴賴

▲▼花椒之味。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

劉德華實在是太有義氣，但因為太帥以至於演這樣的癡情男，似乎有些卡，因為沒道理不愛劉德華呀。而從麻辣鍋出發的華人美食，有三個老婆的阿B，合理又襯職，像麻辣鍋一般的女主角在不討喜的性格養成下，與麻辣鍋形成一股對比的存在，離世的父親只留下女兒們和麻辣鍋，而只有在身旁的女兒最麻辣。

三個不同環境長成的女兒，不約而同的都很愛父親，因不同性格展現不同的相處模式，而只有在身邊的女兒最不重視父親的存在，這似乎也隱喻著現代人對於親情的原罪通性，為什麼就是那麼無法忍受周而復始的不耐煩，而卻又重複放大身邊愛你的人的瑕疵錯誤，糾結著不原諒對方更不放過自己，許多細微都在喚醒觀眾那些微不足道，為什麼卻如此無法忍受呢，因為過度在乎，越在乎越無法原諒。

雖然不同環境長大，卻一樣怕蟑螂，一樣愛父親，一樣彆扭著面對親情的壓力，劇情不是這部電影最大的魅力，教條也不是這部電影要叨念的脊髓，是那些微乎其微隨時存在身邊的關係，是人性最溫暖也最廉價的愛，是否自己也很幸運地擁有，並原罪的厭煩呢。

整體感不失為一部立意甚佳的佳作，預告剪得非常好。

 
 

片　　名：花椒之味
英文名稱：Fagaro
類　　型：劇情
上映日期：2019-09-12
片　　長：118分鐘
導　　演：麥曦茵
演　　員：鄭秀文(Sammi Cheng) 、 賴雅妍 、 李曉峰 、 吳彥姝 、 劉瑞琪 、 鐘鎮濤 、 劉德華(Andy Lau) 、 任賢齊
國　　家：香港
語　　言：國語
發行公司：華映


劇情大綱

在旅行社工作的夏如樹（鄭秀文 飾）得知父親突如其來的死訊的同時，發現原來自己在台北、重慶兩地各有一個同父異母的妹妹夏如枝（賴雅妍 飾）及夏如果（李曉峰 飾）。來自三個不同地域、性格迴異的三姐妹，在父親的葬禮上首次碰面，明明陌生却有著血緣的牽絆，同樣面對著父母離異的創口與生活的惶惑...

如樹毅然决定繼續經營父親留下的火鍋店，獲得重新認識親情的契機。三姐妹因上一代人的愛恨糾纏，在破碎家庭關係中成長，也因此相遇相知，互相依存，重拾修復關係的勇氣，也療癒了成長的傷口。

▲▼花椒之味。（圖／yahoo）

▲劉德華默默的存在。

▲▼花椒之味。（圖／yahoo）

▲劉瑞琪出色的媽媽腳色，潑辣美麗。

▲▼花椒之味。（圖／yahoo）

▲留下三個女兒和麻辣鍋的父親，可惜有生之年沒看到這光景。

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