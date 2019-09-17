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平潭海峽公鐵兩用大橋2020年通車　施工環境險惡洗澡是奢侈

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▲平潭海峽公鐵兩用大橋元洪航道橋主橋完成對接。（圖／翻攝自《中新社》）

▲平潭海峽公鐵兩用大橋元洪航道橋主橋完成對接。（圖／翻攝自《中新社》）

實習記者施怡妏／綜合報導

有「世界上最長跨海大橋」的平潭海峽公鐵兩用大橋，也是大陸首座跨海公鐵兩用橋，將於9月底貫通，預計2020年全面通車。全橋長16.34公里，大橋上層設計六車道高速公路，下層設計為雙線I級鐵路。

根據外媒報導，這座大橋施工時有許多「第一次」的新技術。中鐵大橋局集團副總工程師王東輝14日表示，首次在橋樑基礎中採用4.9米超大直徑鑽孔樁基礎、首次在鋼桁樑斜拉橋中採用兩節間全焊接鋼桁樑結構、首次採用80米和88米跨整孔全焊接鋼桁組合梁結構。

▲平潭海峽公鐵兩用大橋元洪航道橋主橋完成對接。（圖／翻攝自《中新社》）

▲平潭海峽公鐵兩用大橋預計2020年全面通車。（圖／翻攝自《中新社》）

大橋建成後，將連接起福州新區和平潭綜合實驗區，大大縮短福州至平潭的時間，有望成為「半小時」生活圈和經濟圈。福平鐵路建成後，廈門至平潭通勤時間縮短為2小時內直達。

平潭海峽公鐵兩用大橋為世界三大風口海域之一，有風大、浪高、水深、流急等暴風海域的特點。根據統計，每年6級以上的大風超過300天，7級以上大風超多200天，最大浪高約9.69米，成為世界上第一次在複雜風浪環境下所建設的跨海大橋。

環境因素干擾，施工期有許多艱苦的過程，其中一名工程師表示，「剛開始施工沒有遮擋，為了躲風我們只好跳到堤上的坑裡。」此外，島上沒有淡水，缺水是常態現象，陸地上淡水價格又昂貴，洗澡對他們來說是一種奢侈。

►腦公！你不可以賴帳喔！

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