出差必備「極簡懶人保養法」！早起敷一片就能神救援

▲出差時帶上一片PS美美妍面膜，就是我的急救法寶。（圖／凱莉給點力授權提供，下同）

文／凱莉給點力

你也是時常需要出差的人嗎？連續好幾天疲勞工作後，好不容易回到住宿的飯店要休息，光想到後續還有一連串的保養就覺得更疲累了。不過若是能聰明打包出差時的保養包，力求將重量極簡化，不僅行李不會變得累贅，保養時也能輕鬆完成。

身為一名旅遊記者，三不五時出差是家常便飯，若是碰上長達5到7天的國外行程，光是攝影器材就要帶上厚厚一箱了，若再加上零零罐罐的保養品，更是累死每天扛著行李上山下海的自己。出差時力求的就是行李輕便，又可以將保養一步做到位，最好還要天天光彩迷人。

比起帶上瓶瓶罐罐，我更習慣出差前抓上幾片面膜丟進行李中，只要採訪完回房的晚上，洗完澡後邊敷上一片面膜邊整理採訪素材，完全不用花上額外的時間就能輕鬆保養，只要再抹上晚安凍膜後，就能早早休息準備新一天的挑戰。

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▲PS美美妍面膜共有三種系列，綠色水感保濕、粉色3D彈力、黃色亮白打光。

隔天早上睡醒後也能再來一片面膜醒膚，能讓後續妝容更加服貼。這次出差去採訪十三層遺址時，我順手多帶了一片給平常沒在保養的攝影一起敷，隔天她邊洗臉邊告訴我，「臉會咕溜咕溜的耶！」

與其因為工作忙碌而忽略保養，倒不如花點時間敷上一片面膜，PS美美妍水感修修保濕平衡面膜就是我出差時的保養聖品。裡面添加了益生菌，並運用珍珠微導膜與臉部完美貼合，讓面膜沒有一絲絲浪費，肌膚直接喝水，將臉蛋基底打好，隔天只要上一點防曬與隔離，就能面對一整天緊湊的工作行程了！

▲面膜中的精華液多到還能拿來抹手肘跟膝蓋一起保養。

現在PS美美妍正在特惠當中，買兩盒就送兩片保濕面膜，買三盒送三片保濕面膜，而且通通不用一千塊！從這裡點Her和她網站購買還有699免運費的折扣，除了面膜外，也有眼霜、粉底液和唇筆等產品，想怎麼湊組合都可以，快揪好姐妹們一起囤貨每天必備的面膜吧！