地球又小又脆弱，在有限資源裡建築師該怎麼做？

澳大利亞建築師學會金獎是該國最重要建築獎項，這項榮譽獎章通常會授予那些設計或執行高品質建築或已經產生了獨特、具有影響力的建築師。

2019年公佈的金獎得主是Julie Eizenberg和Hank Koning，他們從1981年創立了建築設計公司KoningEizenberg Architecture（KEA）以來，秉持著「不斷尋求改變世界的本質。」為公司主軸不斷努力進化近40年的時間，將深思熟慮的規畫與實用主義融合在一起，創造了一系列引人注目的專案，吸引了建築師和非專業人士的目光與深度討論。

他們通過與當局和社區的接觸，積極挑戰規劃過程來實現各種目標，通過這種方式，他們專案的作品不僅在於建築本身的磚塊，其中還包含了所有參與吸取的經驗，無法用金額衡量的心靈和思想。

金獎評委會稱讚他們的作品「以平等主義慷慨的光，規模和空氣為基礎創造有尊嚴的工作環境 – 充滿澳大利亞人的友好和機智」 。

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