快訊／郭台銘不選2020　國民黨「火速回應」：我們一直堅信郭董

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜投下震撼彈，表示他再三思考後，決定不參與2020連署競選總統，「對不起，我讓你們失望了！」對此，國民黨也立刻做出回應，「我們一直堅信郭董會在關鍵時刻做出一個最佳且有利中華民國的抉擇」。

針對郭台銘晚間的聲明，國民黨表示，我們感受到郭董國際級企業家的高度與氣度。我們一直堅信郭董會在關鍵時刻做出一個最佳且有利中華民國的抉擇。懷著忐忑不定的心情終於落下，紛紛擾擾已經落幕，應該放下過去，向前看。本黨同志必當團結一致，全力輔選總統與立委參選提名人，總統勝選，立委達到60席目標，重返執政，撥亂反正。

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郭台銘辦公室聲明如下：

人生充滿著各種大大小小的決定。

有些決定很容易，有些決定很困難。

我一直在思考：什麼是真正的承擔？

一肩挑起是承擔？又或者，放下才是真正的承擔？

我參選總統的初衷，是希望能夠帶領台灣社會齊心拼經濟，但投身選戰以來，我看到的卻是一些政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹，那麼，這些會因為我義無反顧的挑起責任而終結嗎？抑或是需要我放下才可能拉回走偏的旋律呢？

不是因為任何人的勸說與影響，而是因為我再三思考之後，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是，我決定不參與2020連署競選總統。

也因此，我要向期盼我出來參選的好朋友們深深一鞠躬，表達我最誠摯的歉意：「對不起，我讓你們失望了！」

我知道這個決定會讓很多支持者難以接受，雖然參與政治到現在才短短的時間，但大家的熱情我都感受到了，尤其，當我聽到一些支持者即使遭到言語霸凌也仍然堅定支持我時，更是讓我感到心疼與感謝。

因此，我除了要對支持者表達最誠摯的歉意之外，也要對大家說聲「謝謝你們」，感謝大家一直以來對我的支持與愛護。

這幾個月來，我有機會能夠跟各行各業的朋友接觸、談心，讓我更清楚知道能夠為眾人服務是一件快樂又有意義的事情，因此，雖然不參與總統選舉，但並不表示我放棄參與政治事務。

我會持續積極推動我所提出的政策，也期盼能夠有更多有理念的朋友願意一起為台灣繼續努力，讓台灣有著和平、安定、經濟與未來。

而這陣子以來，無論是對我的抨擊，或是對我的肯定，我也都會或反省、或珍惜的，將這些化為我人生路上更豐富的養分。

我依然是永遠的中華民國派。

當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。