快訊／郭台銘不選總統　韓國瑜競辦：盡一切努力爭取他的支持與協助

▲韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者李毓康、季相儒攝）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜11點發表重大聲明，宣布不參與2020總統大選。韓國瑜競選辦公室隨即也表示，仍然會盡一切努力，爭取郭台銘董事長的支持與協助，韓國瑜也會透過各種管道，希望能夠有機會當面向郭台銘請益，競選團隊也會持續調整選戰策略，掌握自己的步調，為了2020年能夠翻轉台灣奮力一搏。

在9月17日申請登記為正副總統被連署人的前夕，郭台銘16日深夜11點發表重大聲明，表示經再三思考之後，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，「於是，我決定不參與2020連署競選總統」。

另外，郭台銘辦公室也預告明天上午10點將在郭台銘臉書發表影片。

對此，韓國瑜競總立刻發表聲明表示，「我們始終相信，郭台銘董事長與韓國瑜市長擁有相同的目標，皆希望全力為台灣人民拚經濟，捍衛中華民國，期待中華民國有更好的發展。

韓國瑜競辦表示，「我們仍然會盡一切努力，爭取郭台銘董事長的支持與協助。韓國瑜市長也會透過各種管道，希望能夠有機會當面向郭台銘董事長請益。競選團隊也會持續調整選戰策略，掌握自己的步調，為了2020年能夠翻轉台灣奮力一搏。」



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