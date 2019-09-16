▲ 視察七堵正光公園改造，林右昌籲居民共同愛護公園環境。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區正光公園及周邊環境整合工程已告一段落，等到驗收完成後就要開放使用，市長林右昌16日上午特別率領民政處長王榆森及七堵區長林金鎮等人前往視察，並聽取特公盟的建議，希望讓遊具更加符合小朋友的需要，並呼籲當地的居民共同愛護公園環境。

林右昌說，整個正光公園在改造後已經煥然一新，鄰近的居民都很高興住家前面終於「重見天日」，相信公園未來會成為小朋友跟家長很喜歡的遊憩場所，尤其這次市府也特別邀請特公盟（還我特色公園行動聯盟）的媽媽們提供意見，調整遊具的配置及設計，希望能夠更加符合小朋友的需要，未來不排除會有第二階段的改善，再加入小朋友遊憩的機能。

▲ 基隆市長林右昌視察七堵正光公園改造情形。

林右昌也特別呼籲當地的居民，市府好不容易籌措到經費進行公園改造，希望大家都能夠共同愛惜使用，市府也請警察局及區公所一定要加強管理維護，除了請攤販不要進入公園，溜狗的人也不要讓狗狗隨地便溺，希望在周邊鄰里居民的共同愛護之下，讓公園一直維持長久如新，讓大家有更好的生活環境。

七堵區公所表示，正光公園周遭是密集住宅與傳統市場，因舊有公園空間配置與使用機能未能符合居民需求，再加上設施老舊、動線不良，因此爭取城鎮之心補助計畫進行公園改造，工程金額493萬元，等到近期完成驗收後，便可以開放使用。

▲ 希望讓遊具更加符合小朋友的需要。

▲ 望能夠更加符合小朋友的需要，未來不排除會有第二階段的改善，再加入小朋友遊憩的機能。