國道9車連撞畫面曝！大貨車「零剎車衝撞」前車秒爛…死神回頭他嚇傻

記者鄒鎮宇／綜合報導

國道北上42.3公里龜山林口路段16日發生嚴重交通事故，吳姓男子駕駛的大貨車從彰化北上，疑似未注意前車的情況下，未剎車撞上前方車輛，導致8輛自小客車變成廢鐵。有網友提供當下行車紀錄器，影片顯示他差點被撞飛的第一輛車波及，與死神差肩而過。

吳男16日開大卡車、載著布料從彰化北上，行經林口A出口時，疑似未注意前方車輛，直接撞上前車，導致8輛正在排隊的自小客車瞬間變成廢鐵。8名駕駛也送醫急救，所幸僅受撕裂傷及擦挫傷，但事故堵塞4個車道，導致車流回堵1個多小時，警方也將調閱吳男的行車紀錄器，釐清肇事原因。

▲國道北上42.3公里處，9車連環撞幾成廢鐵。（圖／記者楊淑媛翻攝）



▲原PO差點被波及。（圖／翻攝YouTube）



有網友在youtube上傳整起事件的行車紀錄器畫面，可以看見吳男駕駛的橘色大貨車直直往前開，即使看到前方車輛排隊也沒有減速，撞上第一輛汽車後便直接翻覆，而被撞的車也瞬間受到擠壓、右側被壓扁，飛向旁邊的車道，讓原PO差點被撞上。

「原本心都涼了一半」，國道公路警察局針對此事，在臉書粉絲專頁PO文表示，「有時候常在想，如果可以藉由取締，降低這樣的事故發生，即使被罵，我們也願意承受」，所幸現場駕駛於乘客僅受輕傷，「但是否每次都能靠運氣，這樣的車損恐怕也是難以承受之重」。

國道警察指出，國道肇事原因主要為「變換車道」及「未保持安全車距」，希望民眾可以不要隨意切換車道，「但這樣真的會比較快抵達嗎？也許沒發生事情時，可以快個10分鐘，一旦發生事情，也有可能晚7天回家」，避免類似事故再次發生。

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