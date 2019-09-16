三峽國光青年社會住宅開跑　史豔文帶你開箱搶先看

▲ 三峽國光青年社會住宅外觀。（圖／新北市城鄉發展局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽國光青年社會住宅自9月16日起至10月4日開放受理，民眾可直接透過線上申請、郵寄或至各區公所送件，另新北市府大樓一樓也提供臨櫃辦理，請民眾把握時間提出申請。透過一代傳俠「史豔文」，帶領民眾一同體驗青年社會住宅的完善規劃設計。

城鄉發展局長黃一平表示，此次招租241戶，其中套房124戶、2房型77戶、3房型40戶。弱勢優先戶套房6000元起，2房型1萬元起，3房型1萬3500元起，均低於市場行情64折以下；另一般戶也都低於市場行情8折以下，租金均包含管理費，並提供床架、衣櫃、廚具等設備，不用再擔心額外加價。

▲ 史豔文帶你開箱搶先看。

青年社會住宅在追求品質精進的同時，仍須保有台灣傳統精神的延續，打造具有溫度的居住環境是新北市社會住宅秉持的原則，此次邀請史艷文來介紹社會住宅，不僅是各年齡層共同的記憶，更是新北市體現人文社宅的第一步。

新北市城鄉發展局提醒民眾，於受理期間，相關申請表單可就近至新北市各區公所免費索取或至城鄉發展局網站下載，填妥後送至新北市各區公所或新北市政府大樓一樓受理服務櫃檯，亦可採郵寄或線上方式申辦：https://social-housing.planning.ntpc.gov.tw/。

現場受理申請服務從2019年9月16日到10月4日止，週一至週五每日從上午9時至12時；下午13時30分至17時30分，送件的先後順序不會影響審查結果，建議民眾可避開第一周之尖峰時段，減少等候時間。