　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

三峽國光青年社會住宅開跑　史豔文帶你開箱搶先看

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 三峽國光青年社會住宅開跑 史豔文帶你開箱搶先看。（圖／新北市城鄉發展局提供）

▲ 三峽國光青年社會住宅外觀。（圖／新北市城鄉發展局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽國光青年社會住宅自9月16日起至10月4日開放受理，民眾可直接透過線上申請、郵寄或至各區公所送件，另新北市府大樓一樓也提供臨櫃辦理，請民眾把握時間提出申請。透過一代傳俠「史豔文」，帶領民眾一同體驗青年社會住宅的完善規劃設計。

城鄉發展局長黃一平表示，此次招租241戶，其中套房124戶、2房型77戶、3房型40戶。弱勢優先戶套房6000元起，2房型1萬元起，3房型1萬3500元起，均低於市場行情64折以下；另一般戶也都低於市場行情8折以下，租金均包含管理費，並提供床架、衣櫃、廚具等設備，不用再擔心額外加價。

▲ 三峽國光青年社會住宅開跑 史豔文帶你開箱搶先看。（圖／新北市城鄉發展局提供）

▲ 史豔文帶你開箱搶先看。

青年社會住宅在追求品質精進的同時，仍須保有台灣傳統精神的延續，打造具有溫度的居住環境是新北市社會住宅秉持的原則，此次邀請史艷文來介紹社會住宅，不僅是各年齡層共同的記憶，更是新北市體現人文社宅的第一步。

新北市城鄉發展局提醒民眾，於受理期間，相關申請表單可就近至新北市各區公所免費索取或至城鄉發展局網站下載，填妥後送至新北市各區公所或新北市政府大樓一樓受理服務櫃檯，亦可採郵寄或線上方式申辦：https://social-housing.planning.ntpc.gov.tw/

現場受理申請服務從2019年9月16日到10月4日止，週一至週五每日從上午9時至12時；下午13時30分至17時30分，送件的先後順序不會影響審查結果，建議民眾可避開第一周之尖峰時段，減少等候時間。

ET快訊
郭台銘宣布不參選2020！「對不起，我讓你們失望了」
還輸10％！郭陣營「內部民調」曝光　郭董內心煎熬
呂秀蓮宣布參選2020總統　正面對決蔡英文
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

視察七堵正光公園改造　林右昌籲居民共同愛護公園環境

三峽國光青年社會住宅開跑　史豔文帶你開箱搶先看

新北青年就業三箭　協助初入職場青年尋職

守護北海岸國家幼苗安全　金山警加強稽查幼童車

全台新地標國內外重量級人士造訪南美館　體驗古都文化與美學之美

台南學甲大灣關懷據點　開辦「音樂輔療課程」揪感心

圓丈夫遺願捐贈復康巴士　黃偉哲：籲拋磚引玉造福更多身障朋友

2019「金牌音樂趴」　台灣菸酒公司公益慈善贈票台南400張

重大建設進駐　無人自駕巴士桃園國慶和跨年晚會都在這

台南市首所國民中小學即將誕生！　九份子國中小新建工程動土

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

視察七堵正光公園改造　林右昌籲居民共同愛護公園環境

三峽國光青年社會住宅開跑　史豔文帶你開箱搶先看

新北青年就業三箭　協助初入職場青年尋職

守護北海岸國家幼苗安全　金山警加強稽查幼童車

全台新地標國內外重量級人士造訪南美館　體驗古都文化與美學之美

台南學甲大灣關懷據點　開辦「音樂輔療課程」揪感心

圓丈夫遺願捐贈復康巴士　黃偉哲：籲拋磚引玉造福更多身障朋友

2019「金牌音樂趴」　台灣菸酒公司公益慈善贈票台南400張

重大建設進駐　無人自駕巴士桃園國慶和跨年晚會都在這

台南市首所國民中小學即將誕生！　九份子國中小新建工程動土

NCT辰樂「獨門配方泡麵」上韓網熱搜　秘訣公開⋯台灣超市全都買得到！

柯文哲：選2020就是偷襲珍珠港　不會犯山本五十六的錯

快訊／郭台銘宣布不參選2020！「對不起，我讓你們失望了」

視察七堵正光公園改造　林右昌籲居民共同愛護公園環境

HONDA城市冒險機車「ADV150」改裝範例！實用操控同步提升

秋冬補助上路！全台21處森林遊樂區、博物館　12歲以下不限次數免費入園

三峽國光青年社會住宅開跑　史豔文帶你開箱搶先看

開愛莉莎莎背包「驚見18禁茄子」！　瑋瑋試用嚇到「能播嗎」：太激烈了吧

周湯豪被抓包「私下狂看巨乳網紅IG」　私訊內容全被爆！

索羅門與台斷交　日本駐台代表：盼兩岸對話和平解決

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

地方熱門新聞

《ETtoday新聞雲》最新民..

不二坊宣布公休4天！蛋黃酥代購..

帥氣男入住背包客旅店　慘遭「豆..

花蓮中橫台8線落石砸車　今晚雙..

中壢連18年封街！萬人烤肉壯觀..

參拜人潮多寡惹議　顏清標：不然..

土地公廟蛇蛋　孵出7條紅斑蛇

琉璃蟻入侵南台灣　居民晚上不敢..

大溪新勝社飛龍團　日本成田演出

歌唱比賽陳亭妃奪冠

嚴禁攜帶豬肉　海巡攔檢439船..

女醫生開刀開錯手　3歲男童白痛..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

翁探女詭迷路百里　躺3天第一句..

更多熱門

相關新聞

從「人人喊打、變成人人歡迎」　柯P承諾社宅每年開工1萬戶

無殼蝸牛30周年運動後，掀起各界對高房價的關注，如今北市長柯文哲今天針對維持「居住正義2.0」4大方針說明，其中包括社宅目標達5萬戶、單一且自住輕稅，租金補貼1.4萬戶提升至2萬戶、公開透明房地市場資訊以及優先照顧弱勢等。

第二階段社宅規劃衝萬戶　優先推動920戶在新北、嘉義

徐國勇贈加菜金慰勞「警爸」　也幫蔡英文轉達好消息

台企銀包租代管專案　利率超實惠

比起蓋社會宅　補貼租金才好用

關鍵字：

新北三峽國光青年社會住宅

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面