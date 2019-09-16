快訊／喜樂島推薦呂秀蓮參選2020總統　正面對決蔡英文

記者陶本和／台北報導

前副總統呂秀蓮16日晚間透過採訪邀請揭露，她受喜樂島聯盟推薦，將參與2020年總統大選，正面對決總統蔡英文。

呂秀蓮在聲明中指出，數月來受到各界人士鼓勵，決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，於17日向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人。

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者季相儒攝）

由獨派團體成立的「喜樂島聯盟」在此次總統大選中強調會推派參選人，可謂是一波三折。

首先，決策委員歐崇敬日前到中選會領表欲參選2020總統，未料9月15日傳出他已辭去喜樂島決策委員並退黨，將以無黨籍身分參選新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）立委。

對此，喜樂島副主席兼發言人施正鋒向《ETtoday新聞雲》記者表示，歐崇敬從領表到退黨都沒有告知，卻在外面放話，他痛批「太扯了、莫名其妙的事情」、「他以為他在兒戲嗎？」

但另一方面，歐崇敬揚言要參選2020總統，他表示，若黨中央能在17日推出前副總統呂秀蓮或前行政院長賴清德參選，他沒話說；若結果是擺爛，導致支持者失望，只能投票給總統蔡英文，他就會在9月17日把一百萬支票交出去，義無反顧地參選並展開連署工作。

不過，施正鋒仍指出，在選舉委員會中都歡迎大家推薦或毛遂自薦，也尊重歐崇敬要參選淡水立委的意願，還因此把原本有意選淡水的另一位人選之戶籍轉到別的選區，沒想到歐崇敬先是領表，又有退黨的消息傳出，讓施痛批「太扯了，莫名其妙的事情，事先沒有說，事後也沒有知會，他以為他在兒戲嗎？」

至於喜樂島何時公布2020總統人選，施正鋒日前表示，最慢9月17日前上午會公布，而總統、立委人選要分開還是合併，仍要密切觀察。

而隨著呂秀蓮晚間主動發出採訪邀請通知來看，喜樂島在2020總統大選中顯然如當初成立時所強調的不會缺席，以獨派為號召的這個團體，能夠聚集多少能量，也是後續值得觀察的地方。

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