「韓國瑜故意提早到抱人家」　柯文哲酸：馬英九一定心裡圈圈叉叉

▲韓國瑜、馬英九出席2019大陸台商聯誼茶會上演擁抱大和解。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜15日出席大陸台商秋節聯誼茶會時，特地提早30分鐘到場，與前總統馬英九上台擁抱，營造團結氣氛。不過，台北市長柯文哲16日卻酸說，韓國瑜故意提早半個小時到，然後故意去抱人家，他猜馬英九一定被抱的，心裡面圈圈叉叉。



對於韓國瑜與馬英九日前「一抱民恩仇」，柯文哲接受專訪時直言，你去看那個schedule，人家一般活動都有排行程，幾點幾分誰到場誰到場，「明明他就故意提早半個小時到，然後故意去抱人家」，他們本來就要故意要錯開的。

柯文哲說，「不用替他解釋了，除非你跟我講說，我今天是第一天當記者，你是資深的媒體人，你看不出這個樣子嗎，大家不要裝了」最後還補槍說，「我猜他一定被抱的，心裡面圈圈叉叉，我跟你講」。

談到前新北市長朱立倫被點名擔任韓國瑜的副手，柯表示無法幫朱立倫回答，朱立倫是會計師，很會算，所以他就不敢講，但若他是朱立倫的話，「選行政院長，我也不會選副總統，那個副總統叫捧套殺的位子」。

柯文哲還稱副總統就是深宮怨婦的角色，不管是美國的副總統，或是台灣副總統，副總統是不可以有聲音，他唯一的功能是，等總統萬一掛了，他可以接任，在總統還沒掛之前，他是不可以有聲音的。



國民黨分裂未解，柯文哲不忘痛批，今天最大問題是黨主席吳敦義，明明他就自己想選，要卡朱立倫，又把韓國瑜拉進來，再拉個郭台銘進來，然後現在搞得郭台銘覺得他被騙，韓國瑜也覺得，連李佳芬也說她被騙，為什麼還要繳500萬，不是你們叫我來參加的嗎，只要報名就可以，朱立倫更不用講，一定恨死他了，「所以最大罪過是誰，吳敦義」。

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