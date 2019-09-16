▲ 新北青年就業三箭，協助初入職場青年尋職。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞工局自2013年9月推出全國首創「初次尋職青年就業服務計畫」，截至2019年9月已屆滿6周年，共計服務4800名青年，並已協助2836名青年順利投入職場，穩定就業率達6成。

25歲初次尋職的阿翔（化名），就讀高職時因興趣不符而休學，經過5年多的空白時間，阿翔漸漸對人生感到迷惘，然而應徵工作卻不斷被拒絕，在某次面試又失利後，心灰意冷的阿翔經過三重就業服務站，鼓起勇氣走進尋求協助。

就服員發現阿翔離開學校後資歷空白，要為其找到穩定工作著實困難，且個性內向導致其自信不足。瞭解阿翔的情況後，就服員提供職業心理測驗、職涯諮詢，協助他釐清職涯方向，增進求職信心，並安排參加初次尋職青年就業服務計畫，提供尋職期間之生活津貼，讓阿翔能安心接受輔導。

在阿翔接受職涯諮商與探索後，更加瞭解自己心裡的想法，對未來工作規劃有初步的輪廓，就服員也藉由就業輔導課程，讓阿翔學習履歷撰寫、求職技巧，並透過模擬面試互動增加自信心，提升面試能見度。

在服務過程中，就服員持續給予關懷與支持，並告訴阿翔「英雄不怕出身低，只要肯努力，保持積極的態度，用信心迎戰考驗，一定可以找到理想工作」。在阿翔求職準備過程，更配合「缺工就業獎勵津貼」方案，成功幫阿翔找到烘焙業相關工作。阿翔很慶幸自己選擇接受就業服務站的協助，讓他找到一份適合的工作。

勞工局長陳瑞嘉表示，青年求職時常因經歷、技巧或缺乏明確求職目標，而陷入尋職困境。因此，針對18至29歲青年，提出就業三箭-「初次尋職青年就業服務計畫」、「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」以及「斜槓青年職能培力計畫」；運用全職涯輔導模式，協助釐清職涯方向以找尋合適工作，先引導初次尋職青年邁入職場，再協助曾從事非典型工作者轉正職工作。

陳瑞嘉說，順應近年興起的「斜槓」潮流，支持青年追求彈性自主的工作模式，自2019年6月推動「斜槓青年職能培力計畫」，提供職業訓練與培力津貼，協助青年提升職能，完成職涯夢想，開創多元發展。輔導期間可獲得最高1萬5千元至2萬4千元津貼，以減緩經濟壓力，讓青年安心接受輔導；三支計畫自開辦至2019年8月共服務6644名青年，並協助2876名青年順利投入職場及681名青年成功轉正職。

歡迎設籍或實際居住新北市之18-29歲青年，若有就業服務相關需求，相關資訊可電洽0800-091-580由專人服務，或上新北勞動雲：https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob查詢。