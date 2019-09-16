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還輸10％！郭陣營「內部民調」曝光　郭董內心煎熬

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▲▼郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘陣營內部民調不樂觀，使他陷入天人交戰之中。（資料照／記者李毓康攝）

記者王致凱／綜合報導

郭台銘日前宣布退出國民黨，但遲遲沒有宣布參選總統。消息指出，其中最大原因在於內部民調數字不樂觀，特別是「三足鼎立」的局面下，郭台銘雖然能甩開國民黨參選人韓國瑜，但距離蔡英文仍有一段差距，使郭董個人相當煎熬。

根據《鏡週刊》報導，有知情人士透露，郭台銘陣營近日委託一位親藍學者進行民調，在9月份最後一波手機市話各半的2500份民調中，郭台銘雖然領先韓國瑜，但仍落後蔡英文約10個百分點，從數據上並無絕對勝算，也難以吸引深藍選民支持。

如今，郭台銘不僅要防止「藍綠棄保」，參選後的當務之急是強化柯文哲陣營的結合。對比初選期間的高調，最近2個月郭台銘鮮少有公開行程，知情人士透露，郭陣營正苦於尋覓能加分互補的副手人選。

知情人士透露，登記總統連署日開始後，郭台銘始終沒有明確指令是否前往中選會登記，還曾提過「副手不用再討論了」等語；直到中秋連假前，還有部分新到幕僚透過蔡沁瑜等核心幕僚探口風，試圖確定郭的參選決心。

知情人士說，郭台銘將時間點壓到最後一刻，與過去在商場上的風格完全不同，關鍵在於客觀環境不利，才會讓他不斷往後拖延。郭陣營內部先採取鴻海作業模式，已經擬定「參選」和「不參選」2份聲明稿，就等郭最後拍板。

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郭台銘宣布不參選2020！「對不起，我讓你們失望了」
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