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2.5尺巨型蒸籠「書香宴」超吸睛　認識三重在地「布」文化

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▲ 2.5尺巨型蒸籠「書香宴」超吸睛 認識三重在地「布」文化。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 2.5尺巨型蒸籠「書香宴」超吸睛，認識三重在地「布」文化。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

為使大家更認識三重文化，新北市立圖書館三重東區分館推出「布料圖書館」主題活動，透過豐富的講座、布街走讀、客家歌謠帶動唱、以及DIY手作等課程，帶大家認識三重布業文化，現場布置吸睛的巨無霸蒸籠書香佳餚，吸引不少民眾現場打卡拍照。

三重東區分館舉辦的「布料圖書館」活動，特別以2.5公尺的超大的巨型蒸籠矗立在圖書館裡，擺著一道道美味的閩南與客家書香佳餚，吸引民眾的目光，不但帶大家了解臺灣本土特色美食與飲食文化，並搭配巨無霸布雞，為大家介紹三重在地的「布」文化。

請繼續往下閱讀...

三重東區分館主任陳樺萱表示，三重碧華街是一條有40年歷史的布街，全盛時期一條街有300多家布店，甚至吸引香港、澳門、非洲等地的顧客，不遠千里來買布，曾在臺灣產業的發展史上寫下風光的一頁。

陳樺萱說，「布料圖書館」特別將「客家、閩南特色」與「在地文化」結合，除了透過大蒸籠讓大家認識客家與閩南飲食文化，超萌的巨無霸碧華布雞（臺語諧音：碧華布街）帶大家認識三重的在地布業特色。

「布料圖書館」系列活動自9月21日「借閱證票卡夾」客家采風DIY、9月29日「碧華布街走讀」、10月19日「三重在地文化歷史」講座，只要借閱5本書，就能免費報名參加，9月18日起開放報名，相關訊息及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw

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