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郭台銘不選就親自出馬？　柯文哲：天啊！我們怎麼準備

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▲▼柯文哲受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

▲柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨後，獨立參選2020總統箭在弦上。台北市柯文哲16日接受專訪被問及若郭台銘沒有登記參選，柯表示，「我們就很認真的推民眾黨」、「天啊，我們怎麼準備，根本就沒辦法選」。

如果郭台銘去中選會登記了要獨立參選，柯表示，還是會原則上會幫他，包括連署點，會幫忙他找一些原本的柯粉俱樂部的人，目標是2000個連署點。

柯文哲也表示，自己不太贊成連署要衝100萬、200萬、300萬，人家說力不可出盡，一般28萬5000份是需要的，如果是他，做到差不多50萬就卡掉，大概是做50萬個連署，第一點省錢，第二力不可出盡，這兩個戰略。

若郭台銘沒有去中選會登記參選，柯文哲強調，「我們就很認真的推民眾黨，準備民眾黨的立委選舉」，最後一秒他也來不及，總不能說剩下3分鐘，去找個副總統，資料要備好，這就是太倉促了，最後一秒才說不選，「天啊，我們怎麼準備，根本就沒辦法選」。

柯文哲強調，「就真的要努力，拉高民眾黨的立委選舉了，至少三黨不過半，國會還留下一個制衡的力量，不然真的整個台灣就，每天就是扁維拉跟馬維拉對抗，什麼事都不用做」。

不過主持人提醒，11月22日還有親民黨跟時代力量兩個政黨，可以推薦總統候選人，柯笑回，「等明天過了，下午以後，你再開始問我這個題目」，下一個Critical points，下一個關鍵點是11月22號，謝謝你告訴我這個時間。

柯文哲隨後也說，老實講這也是開玩笑，「你以為選總統大選，好像在選里長一樣，只要宣布參選，旗子拿出來搖一搖就有票，拜託，沒那麼容易」，作為一個急重症外科醫生，他每次都說，「明天的事，明天再煩惱」。

柯文哲並強調，如果要幫忙人家，意見一大堆，人家說你是來下指導棋，是來主導是不是，所以他不會這樣幹，如果誰要當頭、要當主帥，他就配合，他這種態度比較不會亂掉。

8月23日郭柯王聯盟了，之後卻沒有很多聲音，傳出來是說柯文哲跟王金平不合，所以郭柯王的結盟失敗。柯文哲聽聞後直呼，「拜託，絕對不可以牽拖，跟我哪有關係」。柯文哲說，要合作一加一加一不可能三，「每個人一定要削掉自己一塊」，他自己是最沒有意見的，為一個理想都可以配合，都可以幫忙，「絕對不會說不要誰，不要那個，絕對跟我無關」。

但柯也坦言，王金平不太習慣他那種講話的方式，像柯建銘跟他就比較熟，認識20年了，「王金平我跟他很少交往，他有時候看到說，這個傢伙講話是真的還假的，會不習慣，所以正確的講法是，他還是不習慣」，頻率比較不對，沒有到完全不對，但他不習慣。

「即日起，我退出老化黨。」

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