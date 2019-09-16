915遊行港警拘捕55人！示威者在金鐘就丟超過80枚汽油彈

▲915遊行中，示威者在金鐘一帶丟了超過80枚汽油彈 。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中15日下午在港島舉行遊行，部分示威者下午4點40分在中環、金鐘多處縱火，造成多起警民衝突。對此，港警16日舉行記者會時稱，在915的遊行，「暴徒在金鐘一帶使用逾80枚汽油彈，並向指揮交通、沒有裝備的交通部警員丟至少3枚汽油彈。」

綜合港媒報導，民陣原訂15日在港島區發起，但遭到警方的反對，隨後有網民號召到銅鑼灣「行街」，下午3點30分時，一部分的人聚集在俗稱「煲底」在立法會示威區外，並戴上裝備，沿著告士打道東行。

部分示威者下午4點40分到了中環、金鐘後，在多處投擲汽油彈、縱火，甚至有人破壞、堵塞港鐵金鐘站外的出入口。港警下午5點左右舉黑旗警告，速龍小隊也趕往現場，施放催淚煙彈。最後還出動水砲車，以水柱驅趕現場人士。

▲港警說，示威者在915的遊行中，暴力不斷升級。（圖／達志影像／美聯社）



然而，警察公共關係科總警司謝振中16日指出，示威者在915的遊行中，暴力不斷升級，單在金鐘一區就使用超過80枚汽油彈，造成警方的水砲車著火，還有在場人士被燒傷手部及背部。但是，香港警察員佐級協會主席林志偉16日也發聲明表示，汽油彈是致命武器，警務人員可以「實彈槍械」制止。

此外，警察公共關係科高級警司江永祥稱，警方在915遊行中共發射了32枚催淚彈、11發橡膠子彈及12發海綿彈，同時拘捕55人，包括48名男姓及7名女性，他們涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、未能出示身份證明文件、襲警、縱火、公眾地方打鬥等罪名。