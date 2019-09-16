　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

915遊行港警拘捕55人！示威者在金鐘就丟超過80枚汽油彈

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 915遊行,香港,反送中 。（圖／路透）

▲915遊行中，示威者在金鐘一帶丟了超過80枚汽油彈 。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中15日下午在港島舉行遊行，部分示威者下午4點40分在中環、金鐘多處縱火，造成多起警民衝突。對此，港警16日舉行記者會時稱，在915的遊行，「暴徒在金鐘一帶使用逾80枚汽油彈，並向指揮交通、沒有裝備的交通部警員丟至少3枚汽油彈。」

綜合港媒報導，民陣原訂15日在港島區發起，但遭到警方的反對，隨後有網民號召到銅鑼灣「行街」，下午3點30分時，一部分的人聚集在俗稱「煲底」在立法會示威區外，並戴上裝備，沿著告士打道東行。

部分示威者下午4點40分到了中環、金鐘後，在多處投擲汽油彈、縱火，甚至有人破壞、堵塞港鐵金鐘站外的出入口。港警下午5點左右舉黑旗警告，速龍小隊也趕往現場，施放催淚煙彈。最後還出動水砲車，以水柱驅趕現場人士。

▲▼915遊行，反送中。（圖／達志影像／美聯社）

▲港警說，示威者在915的遊行中，暴力不斷升級。（圖／達志影像／美聯社）

然而，警察公共關係科總警司謝振中16日指出，示威者在915的遊行中，暴力不斷升級，單在金鐘一區就使用超過80枚汽油彈，造成警方的水砲車著火，還有在場人士被燒傷手部及背部。但是，香港警察員佐級協會主席林志偉16日也發聲明表示，汽油彈是致命武器，警務人員可以「實彈槍械」制止。

此外，警察公共關係科高級警司江永祥稱，警方在915遊行中共發射了32枚催淚彈、11發橡膠子彈及12發海綿彈，同時拘捕55人，包括48名男姓及7名女性，他們涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、未能出示身份證明文件、襲警、縱火、公眾地方打鬥等罪名。

ET快訊
郭台銘宣布不參選2020！「對不起，我讓你們失望了」
還輸10％！郭陣營「內部民調」曝光　郭董內心煎熬
呂秀蓮宣布參選2020總統　正面對決蔡英文
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

915遊行港警拘捕55人！示威者在金鐘就丟超過80枚汽油彈

陸客「離島自由行」20日鬆綁！開放海西「20城居民」赴金馬澎

台索斷交還沒完！　陸學者：選前繼續挖牆腳

抗議對岸奪邦交國　陸委會：選前擾亂民心「不可能得逞」

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！他雙眼發紅緊急求救...對方事後稱：開個玩笑

香港機場客運量大跌12.4%　旅客改去「深圳機場」成受惠者

豪飲一碗白酒！他紅綠燈等了2個多小時...最後警方敲窗喊「起來了」

黃之鋒赴美爭民主　華春瑩：他沒資格說三道四

每天固定時間大吐！富家女分手欲復合尋「神秘高人做法」　超慘結局曝光

15歲少女突倒水中「手僵直」　好心男伸手一拉「不自然前仰」雙雙身亡！

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

915遊行港警拘捕55人！示威者在金鐘就丟超過80枚汽油彈

陸客「離島自由行」20日鬆綁！開放海西「20城居民」赴金馬澎

台索斷交還沒完！　陸學者：選前繼續挖牆腳

抗議對岸奪邦交國　陸委會：選前擾亂民心「不可能得逞」

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！他雙眼發紅緊急求救...對方事後稱：開個玩笑

香港機場客運量大跌12.4%　旅客改去「深圳機場」成受惠者

豪飲一碗白酒！他紅綠燈等了2個多小時...最後警方敲窗喊「起來了」

黃之鋒赴美爭民主　華春瑩：他沒資格說三道四

每天固定時間大吐！富家女分手欲復合尋「神秘高人做法」　超慘結局曝光

15歲少女突倒水中「手僵直」　好心男伸手一拉「不自然前仰」雙雙身亡！

NCT辰樂「獨門配方泡麵」上韓網熱搜　秘訣公開⋯台灣超市全都買得到！

柯文哲：選2020就是偷襲珍珠港　不會犯山本五十六的錯

快訊／郭台銘宣布不參選2020！「對不起，我讓你們失望了」

視察七堵正光公園改造　林右昌籲居民共同愛護公園環境

HONDA城市冒險機車「ADV150」改裝範例！實用操控同步提升

秋冬補助上路！全台21處森林遊樂區、博物館　12歲以下不限次數免費入園

三峽國光青年社會住宅開跑　史豔文帶你開箱搶先看

開愛莉莎莎背包「驚見18禁茄子」！　瑋瑋試用嚇到「能播嗎」：太激烈了吧

周湯豪被抓包「私下狂看巨乳網紅IG」　私訊內容全被爆！

索羅門與台斷交　日本駐台代表：盼兩岸對話和平解決

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

大陸熱門新聞

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃..

吃火鍋突頭暈嘔吐　醫揭中毒真相

她懷孕34周引產！下秒畸形死胎..

24歲女師凌晨墜樓自殺？屍體脖..

三寶駕駛突撞鋼柱　白車驚現完美..

他和超正未婚妻人行道上被撞身亡

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！..

15歲少女突倒水中！好心男伸手..

被導師壓榨！27歲研究生跳樓輕..

華裔退休女教授　遭美聯航趕下機

同學「打爆塑膠袋」...13歲..

連續2嫩妹海島失聯　家屬揭詭異..

6歲女童反鎖18樓！媽：等我回..

正宮氣炸坐小三身上「猛甩巴掌+..

更多熱門

相關新聞

香港機場客運量大跌　客改往深圳機場！

香港機場管理局15日發布的數據顯示，今（2019）年8月的機場客運量下跌了12.4%，是自2009年6月以來最嚴重的跌幅。反觀深圳市機場股份有限公司的數據，深圳機場當月的起降架次、旅客量等皆有所上升，因此便有人分析認為，可能是因為香港反送中風波讓香港機場許多航班都取消了，進而使鄰近的深圳機場受惠。

林鄭四招75.7%港人不買賬

港警：有2警生命受威脅「一度拔槍戒備」

香港警員協會：可用實彈槍械制止示威者

香港500名醫護人員今登報：支持警隊

關鍵字：

反送中915遊行逃犯條例汽油彈港警粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面