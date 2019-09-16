台純網銀將加入戰場！金融科技展11月底開跑　請來英國純網銀大咖

▲2018年台北金融科技展。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

第2屆台北金融科技展覽將在今年的11月29日、30日登場，根據了解，今年的參展的廠商「爆棚」一共有達到410攤，超過原先預期，且這次將邀請3家獨角獸與台灣交流，其中包含英國純網銀大咖Revolut，藉由其加持可望帶動、加速台灣金融科技發展。

去年由金融總會與金融研訓院首次共同主辦的「台北金融科技展」即已經在國內打響了名號，更是引起業界、民眾的極高興趣。根據統計，去年的台北金融科技展金融機構攤位151攤、總攤位數為286攤、共計201家公司以及團隊；今年報名者更是「爆棚」，已經有202家公司、410個攤位報名參加。

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相關人士指出，原本今年預計總攤位數為392攤，已經超越了去年的規模，但是目前不僅額滿，且還有部分公司、團隊都仍在接洽當中，使得今年的攤位數更突破了400攤。所以主辦單位也計畫將縮小部分公用空間、貴賓室等空間，讓展覽可以更加完整。

由今年廠商、金融機構報名「爆棚」的情況來看，今年金融科技展期待值相當高。根據了解，去年首年的金融科技展去年就吸引超過3萬2,000多人次參加，今年整體規模再繼續擴大，預期還參觀人數可望再創高峰。

為了邁向國際化，今年共有13個國家將來台設攤，也將設立四個「國家館」，如：英國館、法國館、波蘭館以及澳洲館。值得注意的是，金管會核准了3家純網銀，分別為LINE Bank（連線銀行）、樂天國際商銀、將來銀行，且皆都預計明年開業。

今年金融科技展邀請3大「國際獨角獸」來國內交流。其中最受矚目的為英國純網銀Revolut，據了解，Revolut是2015年創立並且快速崛起，當初是以即期匯率的國際匯款服務起家，並在英國迅速崛起，在英國與歐洲累積超過500萬用戶，每天有超過1.2萬名的新用戶，整體市值超過10多億美元。

其他兩大國際獨角獸也是大有來頭，其一是Automation Anywhere以機器人自動化流程為主；另一是Kiva.org主要內容則是P2P、社會企業與非中聯徵中心。