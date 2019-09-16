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高雄是被騙走的小孩？阿扁批蔡英文比喻不當　「對選民最大羞辱」

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陳水扁要陳菊為私菸案請辭。（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）

▲陳水扁。（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）

記者袁茵／綜合報導

總統蔡英文15日出席高雄活動時稱「陳菊好像帶一個小孩長大被騙走」，被外界視為在嘲諷高雄市長韓國瑜施政。對此，前總統陳水扁16日晚間表示，高雄人是總統頭家的也是城市的主人，更不是小孩，且這樣的不當比喻，難道是指高雄人用民主選票選出的市長韓國瑜是「騙子」？這是對高雄選民最大的羞辱！

陳水扁說，2006年陳菊第一次參選高雄市長，在民調落後的不利條件下，他仍不放棄，出錢成功舉辦高雄母河愛河牽手，最後5天晚間也是一天拜3間大廟，5天拜15間，終能險勝1100票，奠定陳菊高雄12年綠色執政的基礎，也才有蔡英文15日演講說，常在高雄陪陳菊坐車，陳菊都會指出做了什麼政績，「這讓我的感覺是，菊姐好像帶一個小孩長大卻被騙走，所以1月11日要把小孩收回來，好不好？」

「蔡總統說1月11日要把小孩收回來的「小孩」是誰？是高雄嗎？還是高雄人？而騙走小孩的人又是誰？」陳水扁質疑，高雄是高雄人的共同母親，不是小孩，高雄人是總統頭家的也是城市的主人，更不是小孩。

陳水扁說，市長是所謂的父母官，那是古代封建思想，市長在民主時代只是公僕而已，「怎麼用陳菊好像帶一個小孩長大，卻被騙走的不當比喻呢？難道高雄人用民主選票選出的韓國瑜是『騙子』？這是對高雄選民最大的羞辱！」

陳水扁表示，蔡英文的不當比喻，讓他想起2004年320總統選舉結果揭曉，連戰、宋楚瑜願賭不服輸，連戰罵他是竊國的小偷，把國家偷走了，人人得而誅之，宋楚瑜則要帶大家衝進總統府。「一個說贏的一方騙走菊姐帶大的小孩，一個說阿扁犯了竊國之罪，把國家偷走了，都是很不洽當的比喻！？」

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