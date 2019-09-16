▲ 守護北海岸國家幼苗安全，金山警加強稽查幼童車。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為維護學幼童乘車安全，新北市金山警分局9月起實施為期1個月「守護幼苗專案」，加強稽查金山、萬里、石門三區幼兒園、安親班接送載運車輛稽查有無擅自改裝、不當變更車體及違規超載致學幼童危險等情形，截至16日共攔檢稽查15車、違規1件，將持續稽核守護幼童行的安全。

新北市金山警分局針對金山、萬里、石門三區幼兒園、安親班接送載運車輛稽查有無擅自改裝、不當變更車體及違規超載致學幼童危險等情形，若發現違規事項，即取締告發通報檢驗，並檢查車內配置滅火器設備及其有效期限，另針對超載（擠沙丁魚）、超速、無照駕駛、酒後駕車、闖紅燈、危險駕車等違規加強取締。

▲ 金山警加強稽查幼童車，若發現違規事項，即取締告發通報檢驗。

金山警分局表示，業者接送載運學幼童，應雇用合格駕駛人員，遵守交通法規，切勿擅自改裝車輛， 如有發現涉及車輛改裝或車身外觀顏色標誌未符規定情形，將函報教育局、監理機關認定查處。

分局長陳永昌呼籲，家長應一同監督業者，切勿讓國小學童乘坐幼童專用車，看似安全其實危險，由於座椅高度偏低，若緊急煞車時，將無法保護國小學童的頭頸部，恐導致嚴重的傷害。

▲ 金山警加強稽查幼童車，有無擅自改裝、不當變更車體及違規超載致學幼童危險等情形。

▲ 金山警加強稽查幼童車，並檢查車內配置滅火器設備及其有效期限。