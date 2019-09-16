柯文哲：選2020就是偷襲珍珠港　不會犯山本五十六的錯

▲柯文哲在專訪中表示，選2020就是偷襲珍珠港。（圖／翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

台北市長柯文哲今（16日）接受政論節目《平論無雙》的專訪，儘管對於藍綠多年來的執政感到相當不滿，但是對於自己是否參選2020卻表示，自己不會犯二次世界大戰「日本海軍聯合艦隊司令長官」山本五十六的錯誤，如果參選2020就是偷襲珍珠港。

柯文哲在專訪中大吐對民進黨施政不滿的苦水，包括深澳電廠轉彎、印花稅、基隆輕軌、印花稅、旅館睡、農保一個月自付額7塊錢等政策。

柯文哲指出，社會福利跟社會保險不同，以健保為例，健保如果是社會福利，稅收不會是17%，會像北歐一樣是45%，如果是社會保險就不能Cover那麼多，「你不能收陽春麵的錢，然後說我要吃牛肉麵，那就睜眼說瞎話」。

▲柯文哲舉健保為例，說明台灣施政的問題所在。（圖／翻攝自平論無雙youtube）



主持人平秀琳表示，「這是台灣特色的社會保險」。柯文哲回答，「具有台灣特色的社會保險，天啊，這個名字聽起來具有中國特色的社會主義，這個叫做具有台灣特色的社會保險，就兩個字，狗屁嘛！我實在受不了這個國家這樣」。

主持人平秀琳接著問，「那你還不跳出來選總統？」

柯文哲分析，他再怎麼厲害，再怎麼去輔選，在立法院也不是多數黨，所以革命分階段，要一步一步突穿，第一次是用綠營的力量選上台北市長，第二次除了靠棄保之外，大部分是靠自己的力量選上去。

柯文哲表示，所以革命是分階段，灘頭堡確認打下來，在慢慢推進，「我是滿理智的人，我不會犯那個山本五十六的錯，明明日本就打不贏美國，你還偷襲珍珠港，其實我跟你講，我選2020就是偷襲珍珠港，我在回家打做的時候就想過這個問題，其實我算過我選贏的機會很大」。

平秀琳提問指出，「郭台銘如果獨立出來選，也是屬於偷襲珍珠港的一種方式」藍營已經整合了，綠營也完全整合在蔡英文底下，藍綠會不會完全把這一塊壓縮？

柯文哲說，一對一大概也是菜包贏，沒辦法，因為香港問題短時間內不會解決，大陸也沒有在11月1號之前解決香港的意思。言下之意就是柯文哲評估，香港局勢依舊會讓蔡英文擁有競選上的優勢，進而順利連任。