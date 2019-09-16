　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲：選2020就是偷襲珍珠港　不會犯山本五十六的錯

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲在專訪中表示，選2020就是偷襲珍珠港。（圖／翻攝）

▲柯文哲在專訪中表示，選2020就是偷襲珍珠港。（圖／翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

台北市長柯文哲今（16日）接受政論節目《平論無雙》的專訪，儘管對於藍綠多年來的執政感到相當不滿，但是對於自己是否參選2020卻表示，自己不會犯二次世界大戰「日本海軍聯合艦隊司令長官」山本五十六的錯誤，如果參選2020就是偷襲珍珠港。

柯文哲在專訪中大吐對民進黨施政不滿的苦水，包括深澳電廠轉彎、印花稅、基隆輕軌、印花稅、旅館睡、農保一個月自付額7塊錢等政策。

柯文哲指出，社會福利跟社會保險不同，以健保為例，健保如果是社會福利，稅收不會是17%，會像北歐一樣是45%，如果是社會保險就不能Cover那麼多，「你不能收陽春麵的錢，然後說我要吃牛肉麵，那就睜眼說瞎話」。

▲▼柯文哲在專訪中表示，選2020就是偷襲珍珠港。（圖／翻攝自平論無雙youtube）

▲柯文哲舉健保為例，說明台灣施政的問題所在。（圖／翻攝自平論無雙youtube）

主持人平秀琳表示，「這是台灣特色的社會保險」。柯文哲回答，「具有台灣特色的社會保險，天啊，這個名字聽起來具有中國特色的社會主義，這個叫做具有台灣特色的社會保險，就兩個字，狗屁嘛！我實在受不了這個國家這樣」。

主持人平秀琳接著問，「那你還不跳出來選總統？」

柯文哲分析，他再怎麼厲害，再怎麼去輔選，在立法院也不是多數黨，所以革命分階段，要一步一步突穿，第一次是用綠營的力量選上台北市長，第二次除了靠棄保之外，大部分是靠自己的力量選上去。

柯文哲表示，所以革命是分階段，灘頭堡確認打下來，在慢慢推進，「我是滿理智的人，我不會犯那個山本五十六的錯，明明日本就打不贏美國，你還偷襲珍珠港，其實我跟你講，我選2020就是偷襲珍珠港，我在回家打做的時候就想過這個問題，其實我算過我選贏的機會很大」。

平秀琳提問指出，「郭台銘如果獨立出來選，也是屬於偷襲珍珠港的一種方式」藍營已經整合了，綠營也完全整合在蔡英文底下，藍綠會不會完全把這一塊壓縮？

柯文哲說，一對一大概也是菜包贏，沒辦法，因為香港問題短時間內不會解決，大陸也沒有在11月1號之前解決香港的意思。言下之意就是柯文哲評估，香港局勢依舊會讓蔡英文擁有競選上的優勢，進而順利連任。

ET快訊
郭台銘宣布不參選2020！「對不起，我讓你們失望了」
還輸10％！郭陣營「內部民調」曝光　郭董內心煎熬
呂秀蓮宣布參選2020總統　正面對決蔡英文
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／深夜叫麥當勞！外送員1個塑膠袋「打包她的心」：太欠吃了　網嗨求後續

影／母女烤肉遭反鎖！求救外送員「送到頂樓」　他摸黑開門超傻眼

影／37歲健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　健美妻淚揭原因：睡眠是關鍵

影／全聯收銀台總是大塞車！　網點出「問題在客人身上」：結帳三寶慢到抓狂

口罩童直衝遊戲區…天真自曝「我有腸病毒」　媽一聽氣瘋：家長腦袋裝什麼

年輕媽媽「背嬰兒外送」！網看照超心疼：被檢舉要多跑好幾單

柯文哲：選2020就是偷襲珍珠港　不會犯山本五十六的錯

快訊／郭台銘宣布不參選2020！「對不起，我讓你們失望了」

索羅門與台斷交　日本駐台代表：盼兩岸對話和平解決

「韓國瑜故意提早到抱人家」　柯文哲酸：馬英九一定心裡圈圈叉叉

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

柯文哲：選2020就是偷襲珍珠港　不會犯山本五十六的錯

快訊／郭台銘宣布不參選2020！「對不起，我讓你們失望了」

索羅門與台斷交　日本駐台代表：盼兩岸對話和平解決

「韓國瑜故意提早到抱人家」　柯文哲酸：馬英九一定心裡圈圈叉叉

快訊／喜樂島推薦呂秀蓮參選2020總統　正面對決蔡英文

還輸10％！郭陣營「內部民調」曝光　郭董內心煎熬

郭台銘不選就親自出馬？　柯文哲：天啊！我們怎麼準備

壓線公布？郭台銘將宣布選舉消息　記者會地點挑「總統府對面」

高雄是被騙走的小孩？阿扁批蔡英文比喻不當　「對選民最大羞辱」

蔡英文曾批馬英九「外交休克」　羅智強：妳是「外交入土」吧！

NCT辰樂「獨門配方泡麵」上韓網熱搜　秘訣公開⋯台灣超市全都買得到！

柯文哲：選2020就是偷襲珍珠港　不會犯山本五十六的錯

快訊／郭台銘宣布不參選2020！「對不起，我讓你們失望了」

視察七堵正光公園改造　林右昌籲居民共同愛護公園環境

HONDA城市冒險機車「ADV150」改裝範例！實用操控同步提升

秋冬補助上路！全台21處森林遊樂區、博物館　12歲以下不限次數免費入園

三峽國光青年社會住宅開跑　史豔文帶你開箱搶先看

開愛莉莎莎背包「驚見18禁茄子」！　瑋瑋試用嚇到「能播嗎」：太激烈了吧

周湯豪被抓包「私下狂看巨乳網紅IG」　私訊內容全被爆！

索羅門與台斷交　日本駐台代表：盼兩岸對話和平解決

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

政治熱門新聞

快訊／喜樂島推呂秀蓮參選202..

郭台銘幕僚：副手已定　等亮牌

餵狗喝酒挖　林佳新：越黑越強大

快訊／郭台銘宣布不參選2020..

幕後／索羅門敲定北京150億金..

北漂媽媽狠酸韓國瑜　435字駁..

最強菜農林佳新要選了！遷戶口迎..

快訊／蔡英文：大陸影響台灣選舉..

蔡沁瑜：郭台銘副手已有定見　今..

半年前承諾被挖出挨批　韓：20..

郭台銘宣布選舉消息　記者會地點..

郭台銘讓沙國大砍1.3萬元簽證..

韓國瑜批丁守中　黃暐瀚：他真的..

蔡英文親上火線　說明台索斷交

更多熱門

相關新聞

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

鴻海集團創辦人郭台銘已經退出國民黨，獨立參選大勢底定，9月17日是申請登記為正副總統被連署人的最後期限。郭台銘辦公室在16日晚間11點發布重大聲明，郭台銘確定不參選。

韓國瑜馬英九擁抱　柯文哲酸說⋯

郭台銘不選？　柯：我們怎麼準備

【郭董參選路】郭台銘能用「教訓藍綠」直取大位嗎？

郭董參選祝賀詞　柯P：台灣重開機

關鍵字：

柯文哲平秀琳平論無雙珍珠港山本五十六

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面