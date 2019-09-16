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與台灣斷交有「3大風險」　索羅門央行：債務被推向危險邊緣

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▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞今年初回鍋擔任總理後，國內開始醞釀與台灣斷交。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

索羅門群島執政黨16日表決後決定中斷與台灣的外交關係，轉向中國大陸。當地媒體同一天披露一份索國央行的評估報告指出，索羅門群島一旦與北京當局建交，恐怕將面臨3大風險，使國家債務達到危險的程度。

《索羅門時報》（Solomon Times）報導，索國央行（CBSI）一份「雙邊關係轉向中國對經濟潛在影響評估」報告指出，一旦索羅門北京建交，該國無法承受更多來自中國的貸款。

債務方面，目前索羅門債務佔國內生產毛額（GDP）比例為10％，當蒂納水力發電計畫（Tina Hydro）開始動工後，比例將攀升至30％，而建議債務上限為GDP的35％。央行警告，如果轉向中國將出現過多債務，達正GDP的45％或更高水準，目前鄰國巴布亞紐幾內亞的債務水準為GDP的36％，該國正苦苦掙扎於為債務再融資。

財政收入部分，高負債將影響政府的財政收入，為了維持關鍵財政優先事項，許多基本服務都將受到排擠。這代表，政府的大部分收入都將用於還債。

最後，索羅門還得顧及美國的反應，因為索羅門外匯存底配置中，美元佔比達64％，一旦被美方凍結，索國經濟將瀕臨崩潰。索國央行指出，此3點為風險評估矩陣（RAM）中的高風險區域。

報告中指出，台灣對索羅門興建2023年太平洋運動會場館的資助為商業性貸款投資，若台灣撤回資金，則不得不以中國貸款來彌補缺口，此情況將使索國債務水準推向危險邊緣，債務恐慌和違約機率很高。

索國央行表示，在太平洋島國中，與台灣維持邦交的國家，相較於與大陸建交的國家擁有更高的經濟成長率，且這些國家的債務水準也在尚可接受的範圍內。

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