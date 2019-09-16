培養台灣金融獨角獸！　顧立雄：要走出海外、朝新南向

▲金融科技創新園區滿週年座談會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

金管會主委顧立雄今（16）日參加金融創新科技園區滿週年座談會，談到台外有沒有機會培養出自己的金融獨角獸，顧立雄說：「要拓展到海外」。

所謂獨角獸的定義為，市值超過10億美元（約新台幣310多億元）的新創業者。外界好奇台灣有沒有機會培養自己的金融獨角獸。

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顧立雄說，現在金融業對金融科技的投資只是剛開始而已，未來還有電子支付跟電子票證的整合、帶動支付生態圈；Open Banking，待解決資安與個資保護的的議題，擴展到消費者資訊與消費系統開放，帶起金融科技發展充滿想像；加上純網銀的開放，使得金融科技可以大幅地往前進。

但是何時才可見「台灣版」金融獨角獸？顧立雄說，一定要拓展到海外，因外獨角獸必須要有一定的營收定義，如果沒有到海外市場，只有靠國內的話，還是有障礙的。

台灣應該如何拓展海外市場？顧立雄說，科技業者也充分認知到，必須要找金融業合作拓展海外市場，有好的點子、技術拓展到海外去，尤其是東南亞是好的方向，因為東南亞島嶼很多，建設實體分行的成本較大，加上東南亞的人口紅利、人手一機的時代，不論是菲律賓、印尼等。台灣金融業在東南亞的據點很多，透過虛實的整合，發展數位金融潛力是無限地。

顧立雄強調，重點是金融業與科技業者要思考，要提供什麼樣的內容、服務，例如支付、小額信貸再擴大到消費金融、企業金融，重點是技術要解決，例如身分認證等突破，他說：「技術一定要到位，如果技術不到位，提供服務內容就會有限。」