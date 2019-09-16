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2月大女嬰被驗出「安非他命」中毒身亡！餵食的可能是母親...

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▲▼女嬰死亡，母被帶回，並依過失致死罪送辦。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲女嬰死亡，母被帶回，並依過失致死罪送辦。（圖／記者陳以昇翻攝）

 記者邱茀濱／綜合報導

宜蘭一名2個月大女嬰去年10月突然沒有呼吸心跳，被吳姓母親倉促地抱到急診求助，後來還轉身就走。目前，經法醫解剖女嬰後，發現死因是呼吸道感染，而檢警懷疑可能遭到母親餵食安非他命致死，案件仍在調查中。

據悉，吳姓婦人育有一子一女，且是一名毒品人口，而她當時抱2月大女嬰前往急診，另一名張姓男子則攜吳女的2歲兒子跟隨在後，後來張男隨即離去，而吳女到院將女嬰遺留在急診室後，即帶著兒子離開現場。

▲▼女嬰死亡，母送醫畫面曝光。（圖／記者宜蘭警分局提供）

▲女嬰死亡，母送醫畫面曝光。（圖／記者宜蘭警分局提供）

吳姓婦人稱前一晚只有餵女嬰喝牛奶，但到了早上就發現女嬰沒有心跳、嘴唇發紫，才由張姓男子緊急送醫。至於為何將女嬰送醫後就離開醫院，她表示一時緊張，不知道怎麼辦才會離開。

案發後，警方依過失傷害致死罪嫌將吳姓婦人移送宜蘭地檢偵辦，而張男則作不起訴處分，目前仍在偵辦中。然而，經過法醫解剖女嬰後，認為她的死因是呼吸道感染，因為母親有施用毒品的紀錄，造成女嬰呼吸衰竭及藥物中毒。但是母親則否認，表示她並未餵食小孩毒品，平常都餵奶粉。

▲▼宜蘭分局偵查隊長吳正忠說明女嬰死亡案件。（圖／記者陳以昇攝）

▲宜蘭分局偵查隊長吳正忠。（圖／記者陳以昇攝）

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