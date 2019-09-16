蔡英文曾批馬英九「外交休克」　羅智強：妳是「外交入土」吧！

▲馬英九、蔡英文。（合成照／資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

總統蔡英文2015年競選總統時，曾批馬政府八年外交休克，讓外交官不知為何而戰，如今索羅門宣布與台灣斷交，改與中國大陸建交。外交部16日也證實此訊，確定索羅門成為蔡英文上任3年多以來，第6個與台灣斷交的邦交國。對此，馬政府時期的發言人羅智強則說，如果馬英九的外交叫「外交休克」，那蔡英文的外交可説是「外交入土」。

蔡英文曾提到，「像現在這個外交，幾乎是一個外交休克，外交休兵，那麼讓外交人員不知為何而戰，以致於到今天我們還是站在那裡，坐著等別人的善意」，未來外交政策，要走截然不同的路。

不過，蔡政府上任以來，已有6個國家與我國斷交，包括聖多美普林西比（2016年）、巴拿馬（2017年）、多明尼加（2018年）、布吉納法索（2018年）以及薩爾瓦多（2018年）、索羅門（2019）。

對此，羅智強16日晚間透過臉書表示，以前馬英九的「活路外交」，被民進黨説成「外交休克」，但馬政府時期外國免簽證從54國變成164國，重返了睽違近40年的WHA和ICAO，邦交國從23個變成22個。

羅智強痛批，每天喊護主權、拓展國際空間的蔡英文又交出了什麼成績？馬英九重返的WHA和ICAO，蔡英文執政又被踢了出去，邦交國則從22個，又丟了6個，剩下16個，不到四年，邦交國折損3成，「蔡英文，如果馬英九的外交叫『外交休克』。妳的外交可以説是『外交入土』吧！」

▲蔡英文上任後友邦斷交表。（圖／ETtoday新聞雲整理製表）

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