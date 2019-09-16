郭台銘聲稱爭取沙國調降簽證費　外交部駁斥：全球性調整

▲郭台銘訪沙烏地阿拉伯。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）



記者陶本和／台北報導

鴻海創辦人郭台銘上個月訪問沙烏地阿拉伯，而沙烏地阿拉伯駐台灣辦事處證實，即日起台灣民眾申請沙國單次入境的商務簽證，由500美元（約1.55萬元台幣）調降為81美元（約2500元台幣）。對此，外交部16晚間回應，沙國是全球性調整各國人士的各類簽證費用，包括朝覲、商務及探親等簽證種類，均予以調降。

對於沙烏地阿拉伯針對台灣民眾申請沙國單次入境的商務簽證，由500美元（約1.55萬元台幣）調降為81美元（約2500元台幣）一事。郭辦今發布新聞稿表示，郭台銘對於能夠在這麼短的期間之內，便成功為國人爭取到降低去沙烏地商務考察的成本，感到欣慰。也對沙烏地阿拉伯國家的行政效率，留下深刻印象。

不過，外交部晚間聲明反駁指出，爭取國人赴沙國簽證優惠與便利，向為外交部及我駐沙烏地阿拉伯代表處持續努力的目標。我國於2017年開放沙國旅客電子簽證，也一直與沙國政府就簽證便利措施進行官方協商，此次沙國全球性統一降低各類簽證費用，與先前收費相較已大幅降低，當能促進我與沙國交流的便利性，外交部樂觀其成，並盼未來沙國能進一步提升對我國人簽證待遇。

外交部表示，在爭取中東海灣六國簽證待遇方面，目前已洽獲巴林、阿曼及卡達等國予我國旅客電子簽證，今年亞西地區也剛洽得俄羅斯予我聖彼得堡市、列寧格勒州電子簽證，俄國政府今年稍早已提供我國人符拉迪沃斯托克（舊稱海參崴）及加里寧格勒等地電子簽證，有利於我國人民與這些國家商旅觀光往來。