　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸客「離島自由行」20日鬆綁！開放海西「20城居民」赴金馬澎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲金馬澎首長拜會國台辦　劉結一：完全理解3離島需求。（圖／金門縣政府）

▲金馬澎縣長赴北京會見劉結一，爭取陸客自由行解禁。（圖／金門縣政府）

記者蔡紹堅／台北報導

離島三縣長8月間赴北京爭取陸客自由行「區隔對待」，過了一個月終於傳來好消息！金門縣政府16日晚間指出，大陸自9月20日起恢復受理金門、馬祖、澎湖小三通個人旅遊簽注申請，範圍為福建省、浙江省、江西省以及廣東省的20個城市。金門縣長楊鎮浯也說，這個消息對大多數金門的旅遊業者及鄉親來說，都是非常歡迎的。

金門縣府提到，稍早終獲陸方回應，決定自本月20日起恢復海西20個城市居民，可辦理赴金馬澎個人旅遊自由行簽注申請，包含福建省福州、廈門、漳州、泉州、龍岩、莆田、三明、南平、寧德；浙江省溫州、麗水、衢州；江西省撫州、上饒、鷹潭、贛州；廣東省梅洲、潮州、汕頭、揭陽。

▼小三通人潮因自由行禁令銳減，鬆綁後可望回流。（圖／記者蔡紹堅攝影）

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

金門縣長楊鎮浯指出，過去的政策改變，對地方旅遊業造成很大衝擊，經過金門縣政府以及各界在這一段時間的努力，今天能獲得陸方正面的回應，表示大家對金門特殊處境的理解，「同時，我們也希望兩岸當局對金門未來的發展上，能有更多同理心與支持。」

楊鎮浯還說，在旅遊這方面，除了爭取陸方解禁外，地方政府也做了很多，包含拓展東南亞的客源、包機，厚植觀光實力，以及一些基礎建設，也趁這個機會推出「改變觀光體質」的政策舉措，「希望金門的觀光能朝永續發展的方向前進。」

▼金門水頭碼頭購買小三通船票的人流。（圖／記者蔡紹堅攝影）

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

ET快訊
郭台銘宣布不參選2020！「對不起，我讓你們失望了」
還輸10％！郭陣營「內部民調」曝光　郭董內心煎熬
呂秀蓮宣布參選2020總統　正面對決蔡英文
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

915遊行港警拘捕55人！示威者在金鐘就丟超過80枚汽油彈

陸客「離島自由行」20日鬆綁！開放海西「20城居民」赴金馬澎

台索斷交還沒完！　陸學者：選前繼續挖牆腳

抗議對岸奪邦交國　陸委會：選前擾亂民心「不可能得逞」

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！他雙眼發紅緊急求救...對方事後稱：開個玩笑

香港機場客運量大跌12.4%　旅客改去「深圳機場」成受惠者

豪飲一碗白酒！他紅綠燈等了2個多小時...最後警方敲窗喊「起來了」

黃之鋒赴美爭民主　華春瑩：他沒資格說三道四

每天固定時間大吐！富家女分手欲復合尋「神秘高人做法」　超慘結局曝光

15歲少女突倒水中「手僵直」　好心男伸手一拉「不自然前仰」雙雙身亡！

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

915遊行港警拘捕55人！示威者在金鐘就丟超過80枚汽油彈

陸客「離島自由行」20日鬆綁！開放海西「20城居民」赴金馬澎

台索斷交還沒完！　陸學者：選前繼續挖牆腳

抗議對岸奪邦交國　陸委會：選前擾亂民心「不可能得逞」

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！他雙眼發紅緊急求救...對方事後稱：開個玩笑

香港機場客運量大跌12.4%　旅客改去「深圳機場」成受惠者

豪飲一碗白酒！他紅綠燈等了2個多小時...最後警方敲窗喊「起來了」

黃之鋒赴美爭民主　華春瑩：他沒資格說三道四

每天固定時間大吐！富家女分手欲復合尋「神秘高人做法」　超慘結局曝光

15歲少女突倒水中「手僵直」　好心男伸手一拉「不自然前仰」雙雙身亡！

15歲老貓彌留…貓奴淚眼彈唱最後一首歌　聽完牠就沉沉睡去

NCT辰樂「獨門配方泡麵」上韓網熱搜　秘訣公開⋯台灣超市全都買得到！

柯文哲：選2020就是偷襲珍珠港　不會犯山本五十六的錯

快訊／郭台銘宣布不參選2020！「對不起，我讓你們失望了」

視察七堵正光公園改造　林右昌籲居民共同愛護公園環境

HONDA城市冒險機車「ADV150」改裝範例！實用操控同步提升

秋冬補助上路！全台21處森林遊樂區、博物館　12歲以下不限次數免費入園

三峽國光青年社會住宅開跑　史豔文帶你開箱搶先看

開愛莉莎莎背包「驚見18禁茄子」！　瑋瑋試用嚇到「能播嗎」：太激烈了吧

周湯豪被抓包「私下狂看巨乳網紅IG」　私訊內容全被爆！

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

大陸熱門新聞

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃..

吃火鍋突頭暈嘔吐　醫揭中毒真相

她懷孕34周引產！下秒畸形死胎..

24歲女師凌晨墜樓自殺？屍體脖..

三寶駕駛突撞鋼柱　白車驚現完美..

他和超正未婚妻人行道上被撞身亡

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！..

15歲少女突倒水中！好心男伸手..

被導師壓榨！27歲研究生跳樓輕..

華裔退休女教授　遭美聯航趕下機

同學「打爆塑膠袋」...13歲..

連續2嫩妹海島失聯　家屬揭詭異..

6歲女童反鎖18樓！媽：等我回..

正宮氣炸坐小三身上「猛甩巴掌+..

更多熱門

相關新聞

陸客自由行鬆綁？福建赴金馬澎20日恢復

網傳大陸20日將恢復福建陸客小三通自由行簽證，福建省漳州市公安局16日宣布，20日起恢復受理金馬澎個人旅遊簽注申請。此外，大陸的旅行社也隨即推出相關配套旅遊方案，包含代辦入台證，代購往返船票，代租電動車、民宿、WiFi機等，小三通人流有望快速回流。

網傳20日恢復陸客金馬澎自由行

李問背「超大氣球」　徒步環島拜票10天走50公里

自由行受阻陸客減　柯P派將赴上海

9月陸客人數降74%！　金門縣府：小三通自由行鬆綁「見曙光」　

關鍵字：

陸客自由行陸客自由行馬祖金門馬祖離島小三通劉增應陳雪生楊鎮浯賴峰偉劉結一國台辦

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面