陸客「離島自由行」20日鬆綁！開放海西「20城居民」赴金馬澎

▲金馬澎縣長赴北京會見劉結一，爭取陸客自由行解禁。（圖／金門縣政府）

記者蔡紹堅／台北報導

離島三縣長8月間赴北京爭取陸客自由行「區隔對待」，過了一個月終於傳來好消息！金門縣政府16日晚間指出，大陸自9月20日起恢復受理金門、馬祖、澎湖小三通個人旅遊簽注申請，範圍為福建省、浙江省、江西省以及廣東省的20個城市。金門縣長楊鎮浯也說，這個消息對大多數金門的旅遊業者及鄉親來說，都是非常歡迎的。

金門縣府提到，稍早終獲陸方回應，決定自本月20日起恢復海西20個城市居民，可辦理赴金馬澎個人旅遊自由行簽注申請，包含福建省福州、廈門、漳州、泉州、龍岩、莆田、三明、南平、寧德；浙江省溫州、麗水、衢州；江西省撫州、上饒、鷹潭、贛州；廣東省梅洲、潮州、汕頭、揭陽。

▼小三通人潮因自由行禁令銳減，鬆綁後可望回流。（圖／記者蔡紹堅攝影）

金門縣長楊鎮浯指出，過去的政策改變，對地方旅遊業造成很大衝擊，經過金門縣政府以及各界在這一段時間的努力，今天能獲得陸方正面的回應，表示大家對金門特殊處境的理解，「同時，我們也希望兩岸當局對金門未來的發展上，能有更多同理心與支持。」

楊鎮浯還說，在旅遊這方面，除了爭取陸方解禁外，地方政府也做了很多，包含拓展東南亞的客源、包機，厚植觀光實力，以及一些基礎建設，也趁這個機會推出「改變觀光體質」的政策舉措，「希望金門的觀光能朝永續發展的方向前進。」

▼金門水頭碼頭購買小三通船票的人流。（圖／記者蔡紹堅攝影）