全文／索羅門斷交　蔡英文：大陸對F16軍購報復、轉移香港焦點

▲總統蔡英文於總統府說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和、楊蕓／台北報導

索羅門群島16日確定與台灣斷交，總統蔡英文晚間親上火線表示，對於索國跟大陸建交一事表達譴責，過去這段時間，打壓台灣人的國際空間，更是對國際秩序的公然挑戰，「大陸影響台灣選舉的企圖不會得逞」。

蔡英文致詞全文：

各位國人同胞，就在剛才，我們終止了中華民國與索羅門群島的邦交。對於索國政府跟中國建交的決定，我們要表達強烈的遺憾跟譴責。



過去幾年，中國一再透過金錢、政治上的壓力，打壓台灣人的國際空間，我們也要給予最嚴正的譴責，這不僅是對台灣的威脅，更是對國際秩序的公然挑戰和破壞。



多年來，台灣對邦交國的態度，就是當一個真誠的朋友。竭盡心力，誠意待人。但是面對中國的介入打壓，我們也絕不受威脅，不會任人予取予求。



我要強調，台灣不會和中國競逐金錢外交，應付不合理的要求，這不是我們做外交的方式。更何況中國的金援承諾，經常只是空頭支票。而台灣為索國人民所做的，特別是醫療、農業、教育、文化上的協助，也從來不是金錢可以衡量的。



明天起，我們會將使館關閉，而且撤回所有派駐索國的技術團及醫療團成員。很感謝這些為了兩國邦誼，奮戰到最後一刻的外交戰士。他們未完成的合作計畫無法持續，確實很遺憾，也是索國人民的損失，但既然這是索國政府的選擇，我們也只能如此回應。



儘管兩國斷交，我依然要感謝這段時間當中，索國國內支持台灣的朋友和人民，也感謝國際上協助斡旋此事的盟友。邦交生變的確是一個挑戰，但台灣在全世界還是有許多好朋友，與我們並肩作戰，我們並不孤單。



這幾年來，全世界的人都知道，中國正透過斷我邦交國的方式，和各種加壓手段，打擊台灣的民心士氣，迫使台灣接受「一國兩制」。



相信兩千三百萬人民的答案都是：不可能。



台灣朝野政黨，容或對兩岸關係有不同的看法，但不接受「一國兩制」，是台灣最大的共識。



我們相信，挖走台灣的邦交國，就算能夠製造一時的輿論，對於兩岸關係的發展，終究是百害而無一利。



中國的舉措，無論是針對軍購F-16展開報復，或者是為了香港「反送中」事件轉移焦點，都不會影響台灣人民的信念和團結。



台灣要用行動告訴全世界，我們不會放棄提升台灣的國防戰力，我們更不會放棄對民主的堅持、以及對香港的聲援。



我們會繼續積極走向世界，不論是邦交國或者說非邦交國，中華民國台灣會一直跟世界交朋友，如同所有的主權國家一樣。



各位國人同胞，在未來這段時間，來自中國的壓力只會更大，不會更小，但是台灣人民不會屈服，中國影響台灣政治和選舉的企圖，也不會得逞。



面對中國霸凌，台灣必須要勇敢團結，走向世界。我們沒有退路，不能畏縮妥協，我們必須一致對外，走出自己的路。謝謝大家。

▼總統蔡英文於總統府說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

