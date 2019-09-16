台南學甲大灣關懷據點　開辦「音樂輔療課程」揪感心

▲台南市學甲區大灣關懷據點，9月起開辦「音樂輔療課程」，指導老師王紋紋先讓長輩聽「四季紅」等懷舊老歌，解釋歌詞內容後，再請長輩分享內心的感想。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區大灣關懷據點，自2017年開始開辦長照柑仔店，每週1至週5辦理不同的C級課程讓社區長輩來上課，廣受長輩的喜愛，9月起開辦「音樂輔療課程」，指導老師王紋紋先讓長輩聽「四季紅」等懷舊老歌，解釋歌詞內容後，再請長輩分享內心的感想。

市府社區輔導員陳月貞表示，「音樂輔療課程」中有1位阿公分享，聽完四季紅「春天花正清香，雙人心頭齊震動....」歌詞讓他想起他的初戀女友，並紅了眼眶聲音哽咽；還有1位楊阿嬤去年相繼失去兒子與女兒，聽到心肝寶貝裡的「你是阮的掌上明珠，抱著金金看…」歌詞，頓時淚崩……，楊阿嬤說，她每天都來「音樂輔療課程」上課，這樣才不會在家亂想，跟大家一起上課心情也比較快樂，她說長照柑仔店現在是她的依靠，實在揪感心ㄟ。

王紋紋老師表示，在分享感想時，可以讓長輩發洩他們抑鬱的負面情緒，然後再給長輩樂器，因樂器振奮的聲音能讓長輩縫補心靈並產生開心的感覺，達到輔療的效果，而且在敲打樂器時也能訓練手眼協調及上肢運動，讓長輩能延緩失智及失能的狀況。

社會局照管中心主任洪明婷說，關懷據點的長照柑仔店課程非常多元化，每個不同的課程都能讓來據點的長輩充滿新鮮感及快樂的學習，達到延緩失智及失能的目標，歡迎社區長輩踴躍來關懷據點的長照柑仔店上課。