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台索斷交還沒完！　陸學者：選前繼續挖牆腳

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▲▼蔡英文、索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（組合圖／記者葉南州攝、達志影像／美聯社）

▲ 蔡英文(左)、索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（組合圖／記者葉南州攝、達志影像／美聯社）

記者任以芳／北京報導

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天（16日）召開內閣會議，宣布中斷與台灣邦交關係，轉向與大陸「建交」。研究兩岸的大陸專家學者得知消息後，表示並不意外，「大陸在台灣大選前，會繼續挖牆腳，邦交國可能還會再少！」

▲▼大陸學者李毅。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼大陸學者李毅。（圖／記者陳政錄攝）

民進黨執政後，聖多美、巴拿馬、薩爾瓦多等6個國家，接連與台灣「斷交」，邦交國只剩16個。先前訪台遭遣返的大陸學者李毅16日接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時表示，「原本北京內部政策指向，預計在蔡英文政府任內，要挖掉台灣邦交國，至少剩十個！」李毅大膽預測，明年1月12日之前，台灣可能還會再失去其他邦交國。

▲▼大陸國務院參事時殷弘。（圖／翻攝自百度）

▲▼中國人民大學國際關係學院教授時殷弘。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸國務院參事、中國人民大學國關學院教授時殷弘16日接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時坦言，大陸這次完全不考慮會影響台灣選舉，大選前強挖台灣友邦，直衝民進黨當局！「這樣的做法，也許會損害蔡英文選情，或是拉抬個人聲勢，但台灣今年選舉十分混亂，加上反送中事件，難以分析後續。」

外界也盛傳，北京下一個瞄準目標，極可能是台灣友邦海地。時殷弘分析，海地過度依賴美國，大陸想挖牆腳不容易。以長遠來看，大陸會繼續拉攏南太平洋國家，看準了這塊區域戰略位置。儘管南太平洋都是小島國，礦產資源十分豐富，除了經濟投資，大陸最在意的，就是這片廣大海域的「地緣優勢」及「長遠戰略意義」，持續加強在南太平洋的外交活動。

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