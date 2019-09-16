抗議對岸奪邦交國　陸委會：選前擾亂民心「不可能得逞」

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／台北報導

索羅門群島16日確定與台灣斷交，陸委會晚間表示，北京當局在大選前操作打壓、圖謀影響台灣選情，步步進逼、破壞台海和平、侵害台灣權益，絕非光明磊落之舉，「台灣人民不會因此改變對兩岸關係的堅定主張，也更加認清其『一中』政策就是蠻橫地消滅中華民國。」

陸委會指出，中華民國與國際社會發展友好正常關係，是基本權利；台灣更能提供友邦良善治理的永續發展的協助，「近年來中共假其片面的『一中原則』，以口惠實不至的空泛承諾拉攏利誘，不但侵犯我國際生存空間，更透過債務外交進行霸權擴張、掠奪資源、操控他國。」

▼總統蔡英文於總統府說明索羅門群島斷交事情。（圖／記者季相儒攝）

陸委會提到，中共政權侵犯台灣與威脅全球民主自由體系的意圖與日俱增，已破壞既有國際秩序與和平穩定，這已不再是台灣單獨面對的問，「在大選前意圖擾亂民心之惡劣行徑，更不可能得逞。」

陸委會強烈譴責，中共極權政體高壓嚴控、嫁禍諉過，缺乏全盤清明的思維及根本性的自我民主改革理念，「本於暴力威嚇的『鬥爭』解決不了問題、執著其錯誤意識形態與不得人心的治理，更將加速臺海情勢背向而行。政府堅定捍衛國家主權與民主自由，不畏挑戰、不會屈服，全民也將團結一致、斷然拒絕中共的主張與作為！」

▼總統蔡英文過去曾接見索羅門群島外交部長。（圖／總統府）