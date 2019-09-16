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台灣國寶與接班人同框畫面超動人！廖瓊枝：歌仔戲讓我活下來，傳承是「報恩」

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▲▼▲▼台灣國寶與接班人同框畫面超動人！「108年度開枝散葉計畫&接班人計畫」記者會。（圖／文化部提供）
▲台灣國寶與接班人、新生代習藝生同框畫面超動人！（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

台灣各界國寶在今（16日）齊聚一堂，跟新生代接班人、習藝生同框畫面超動人！為避免珍貴的傳統工藝和表演藝術消失，並期望「開枝散葉」，文化部支持文資局，提高無形文化資產保存及傳承等相關預算，成長為去年3倍，讓傳統藝術和工藝得以一棒接一棒，永續發展下去。

國立傳統藝術中心今舉辦「108年度開枝散葉計畫&接班人計畫」階段成果記者會，透過紀錄片、工藝創作展示、駐團演訓習藝生與人間國寶及其接班人接力表演等展現成果，其中有「台灣第一苦旦」之稱的歌仔戲國寶廖瓊枝提到，當年她年輕的時候，「是歌仔戲讓我活下來」，如今能夠教學給年輕人，她認為是對歌仔戲的「報恩」。

▲▼國寶藝師廖瓊枝代表致詞。「108年度開枝散葉計畫&接班人計畫」記者會。（圖／文化部提供）
▲「台灣第一苦旦」歌仔戲國寶廖瓊枝提到，當年「是歌仔戲讓我活下來」。（圖／文化部提供）

請繼續往下閱讀...

其他國寶還包括陳錫煌（布袋戲操偶藝師）、莊進才（台灣戲曲樂師）、張日貴（滿州民謠傳藝師）、楊秀卿（台灣唸歌藝術國寶）、施至輝（台灣工藝雕刻大師）、施鎮洋（木雕工藝國寶）、黃塗山（台灣竹編工藝師）、王清霜（台灣漆藝家）、陳萬能（台灣錫藝工藝家）等。

▲▼文化部部長鄭麗君致詞。「108年度開枝散葉計畫&接班人計畫」記者會。（圖／文化部提供）
▲文化部部長鄭麗君表示，文化部支持文資局，提高無形文化資產保存及傳承等相關預算，成長為去年3倍。（圖／文化部提供）

文化部長鄭麗君表示，傳統藝術是台灣文化的根，打造讓傳統藝術能夠不斷創作、展示、演出的環境，才是最好的傳承方式。因此從2017年起開始整合文資局、傳藝中心、工藝中心的業務，並優先支持文資局擴大指定國家級無形文化資產登錄的工作，將人間國寶的傳習做得更紮實。

從今年開始，文資局在無形文化資產保存及傳承等相關預算成長為去年的3倍，也提高支付傳習藝生學習津貼為每月1萬5千元，另針對過去曾參與傳習計畫的結業藝生，辦理三年一期「進階傳習計畫」，提高學習津貼為每月3萬元，讓藝生能專注於精進傳習。

而傳藝中心則接軌文資局的計畫，提出開枝散葉與接班人計畫，為了支持傳藝中心與文資局的整合，明年起傳藝中心整體的軟體經費將從7.8億，再增加2億，其中1.1億編列於經常性預算中，讓傳藝中心的運作能夠穩定地成長。而工藝中心則接棒進行工藝產業發展、工藝相關知識體系建立及國際交流，深化台灣工藝在當代社會的持續發展。

▲▼▲▼台灣國寶與接班人同框畫面超動人！「108年度開枝散葉計畫&接班人計畫」記者會。（圖／文化部提供）
▲文化部部長鄭麗君(左6)、文化部蕭宗煌次長(左2)、國立傳統藝術中心陳濟民主任(左1)，與國寶藝師張日貴(左3)、莊進才(左4)、廖瓊枝(左5)、陳錫煌(左7)、施鎮洋(左8)、施至輝(左9)、邱火榮(左10)、楊秀卿(左11)介紹傳統藝術的薪傳成果。

鄭麗君也宣布，民國111年（2022年）高雄傳藝園區將完工，全台傳藝中心三園區將成為創作、演出及人才培育的重要基地，並且結合前瞻基礎建設讓各地方中小型場館亦能有機會支持傳統藝術的演出；另外與教育部合作文化體驗教育，從小培育欣賞傳統藝術的習慣。期望藉由系統性的政策，支持傳藝的傳習及再生，讓傳藝重新成為最深厚的文化土壤，支持台灣文化發展，使傳統藝術、工藝得以一棒接一棒，讓新生代帶領台灣繼續往前走。

由文化部主導，國立傳統藝術中心執行的「台灣傳統劇團開枝散葉」、「傳統戲曲接班人扶植」兩大計畫，內容包含7項子計畫：「輔導民間劇團看家戲製作專案補助計畫」、「輔導傳統戲曲團隊新作發表計畫」、「重塑民間劇場節目徵集計畫」、「戲曲夢工場節目徵集補助計畫」、「接班人傳習演出計畫」、「接班人傳統工藝示範與推廣計畫」、「傳統戲曲人才駐團演訓計畫」等。

▲▼台灣國寶與接班人同框畫面超動人！「108年度開枝散葉計畫&接班人計畫」記者會。（圖／記者林育綾攝）

各項計畫範圍涵蓋歌仔戲、布袋戲、北管戲、客家戲、京劇、說唱、滿州民謠等表演藝術以及漆藝、錫工藝、傳統木雕、粧佛、竹編等工藝，共觸及59個民間團隊，培育88名從業人員、累積2,410訓練場次、2,278演出場次、觀眾數約達26萬人次。這7項計畫針對老、中、青不同年齡層之藝人及相關從業人員量身訂製展演與培育計畫，協助傳統藝術延續與拓展。

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