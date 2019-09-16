大陸取消QFII限制傷台股？免驚！　顧立雄：象徵意義大於實質

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者吳靜君／台北報導

對於中國大陸取消QFII（合格境外機構投資者）的單家機構與總額度的限制，市場預期將產生磁吸效應，恐怕將影響台股的表現。金管會主委顧立雄今（16）日表示，最重要的是，台股本身要健全、基本面要良好，才能夠吸引外資的青睞，至於大陸取消限制「象徵意義大於實質的意義」。

大陸國家外匯總局宣布，擴大QFII和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度限制；而且是總額度、單家額度均取消；同時，RQFII試點國家和地區限制也一併取消，等於面向全球大開放。

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顧立雄今日參加金融科技創新園區滿週年座談會，會中接受媒體採訪時做以上的表示。顧立雄說，過去台灣金融業申請QFII額度從來沒有用滿過；至於中國大陸來台投資的QDII（合格境內機構投資者）5億美元額度，也從未用滿過，目前來看「象徵意義大於實質意義」

外界也預期，如果中國大陸打開資金限縮大門，加上MSCI調整A股的權重，中國大陸的資本市場具磁吸效應，對台股而言是一種壓力。

顧立雄表示，目前還看不到新種外資大量投入，但是確實MSCI調整權重對於被動式的外資投資（因調整權重而有所影響的基金）會有調整，所以台灣仍要「戒慎恐懼」，至於主動式外資投資因而大轉移進去，則目前還沒有看到。顧立雄強調「台股健全，才是根本」也就是說，只有台股的基本面良好、制度健全才足以因應國際上的變化。

根據金管會公布最新外資動向，今年8月外資累計淨匯出約64.86億美元（約新台幣2,025.6億元），一舉創下8年以來單月最大匯出金額，也讓外界大為震驚。

顧立雄分析，外資有三大考量，包含匯率的變動、股息發放與匯回以及市場的變動，目前外資收到股息留在台灣的金額還是大於匯出金額，且外資拿到大筆的股息，匯出去的也不過是拿到的一半多一點。顧立雄也強調，只要台股基本面表現好，資金仍會留在台灣。