新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！警一開門血腥味撲鼻　血泊中冷酷吃便當

圖文／鏡週刊

新北市男子陳昆明2003年殘殺一對年僅8歲及9歲的劉姓小姊妹，最後因被法院判定有精神分裂症而輕判12年，並在坐牢期間幸遇特赦減刑，服刑6年便提前出獄。不料，在隔年10月，他竟刊登報紙分類廣告，佯稱要徵檳榔西施，再用球棒活活打死前來應徵、剛當媽媽的少婦。警方根據廣告上的電話，查出登記人就是陳昆明，再次將他逮捕。



陳昆明殘殺小姊妹花被捕後，在法庭上辯稱是「心魔作祟」「聽到魔鬼的聲音」才殺人，因此被外界稱為「心魔殺手」。最終法院認定他坦承殺人、符合自首要件，並患有精神分裂症，輕判他12年有期徒刑。陳服刑期間，正巧遇到解嚴滿20年，政府頒布減刑條例，也就是特赦，讓他刑期減半，從12年變為6年，在2009年提前刑滿出獄。

隔年10月，陳昆明在報紙刊登徵檳榔西施的小廣告，一名剛生產完半年、27歲的林姓少婦，為了貼補家用前往應徵，結果命喪黃泉。

陳昆明在殘殺小姊妹服刑6年出獄後，隔年利用分類廣告徵人，騙林姓少婦上門加以殺害後，警方在現場採證時，看到現場還遺留一個便當盒與一些菸蒂，最後證實，陳昆明當天殘殺林女後，還冷血的外出買便當回屋內吃完，並抽了菸，才收拾現場鎖門離開。

警方訪查發現，林女曾循小廣告應徵，發現廣告上電話的登記人，竟是7年前殘殺小姊妹的陳昆明，一種不祥的預感立即襲上心頭。由於徵人廣告上沒有明確地址，警方只能動員大批人力，鎖定被害人最後的通話位置，做地毯式搜尋。

除了找尋被害人，警方也到陳昆明家經營的資營回收場找人，但陳不在，陳母也不配合，還謊稱兒子去網咖，意圖拖延警方辦案。沒多久，警方在附近發現陳的行蹤，隨即將他帶回資源回收場，並將他和媽媽隔離偵訊。

當時陳一再否認見過被害人，陳母則在警方反覆詢問下才透露說：「兒子在月初租了一間房子。」警方在陳母的帶領下，來到一處市場內的租屋處。警方找來房東開門，迎面而來的血腥氣味，讓員警不寒而慄。

程志強告訴本刊：「當時屋內客廳到處都是噴濺的血跡，和小姊妹遇害現場十分相似，死者仰躺於最後面的房間，全身用棉被覆蓋，棉被上還蓋著鋁片，臉部則蓋著毛巾，上半身衣服被撕破，拉到脖子的位置，下半身僅穿內褲，頭部、手臂均有瘀傷，死狀極慘。」

程志強表示，從現場跡證研判，林女應該是進大門後，就遭陳昆明持木製球棒朝頭部攻擊，林女倒地後，陳仍不罷休，將她拖到最後一個房間，又拿鋁製球棒活活毆打致死。警方在現場還搜出十餘支全新鋁棒、自製木棍和全新的水果刀，看得出陳想致林女於死的念頭相當強烈。

由於陳昆明犯案計畫縝密、手段凶殘、態度冷靜，不像一般的精神病患者，他雖一再辯稱：「因為林女看不起我們家從事資源回收業，所以心中便有一個聲音要我把林女殺了。」但一、二審法官不為所動，均判他死刑，不料更一審時，法官認定他仍有教化的可能，最後改判無期徒刑定讞。

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