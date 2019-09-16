影／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞」

記者陶本和、楊蕓／台北報導

索羅門群島16日確定與台灣斷交，總統蔡英文晚間親上火線表示，對於索國跟大陸建交一事表達譴責，過去這段時間，打壓台灣人的國際空間，更是對國際秩序的公然挑戰，「大陸影響台灣選舉的企圖不會得逞」。

▲總統蔡英文於總統府說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）



蔡英文上任3年半，已經被斷了5個邦交國，就在面臨2020總統大選前夕，外交部16日證實，索羅門群島執政黨民主進步執政聯盟（DCGA）召開特別核心會議，針對是否與大陸建交進行投票，與會的33人中有27人支持轉向大陸，6人棄權，0人支持與台灣維持邦交，代表斷交的邦交國數量又再次增加。

蔡英文晚間在總統府舉行記者會表示，終止了跟索羅門群島的邦交，對於他們跟大陸建交衣事表達譴責，過去打壓台灣人的國際空間，更挑戰國際秩序的公然挑戰；面對大陸介入打壓，我們不會與取予求，不會競逐金錢外交，這不是外交的方式，更何況大陸金援承諾常常是空頭支票。

蔡英文說，台灣的協助從來不是金錢可以衡量的，明天起將會關閉使館，以及撤回技術團跟醫療團，他們沒有完成的合作計畫不能持續很遺憾，但也是索國的損失，兩國斷交依然感謝索國支持台灣的人民，也感謝國際上支持的盟友。

蔡英文說，還有很多朋友跟我們並肩作戰，這幾年來大家都知道，大陸透過斷我邦交，打擊民心士氣，迫使台灣接受一國兩制，相信2300萬人民都是不可能接受，這是台灣最大的共識，相信挖走台灣邦交國，就算製造一時輿論，對於兩岸發展是百害而無一利。

蔡英文說，在未來這段時間，大陸的壓力只會更大不會更小，但台灣人民不會屈服，影響選舉的企圖不會得逞，我們沒有退路，不能妥協，必須一致對外。

其實，在北京的外交圈早盛傳，在8月份時，索羅門組調查小組到北京，儘管對外宣稱一無所獲，但實際上敲定5億美元（約150億新台幣）的金援案，且為設定經費的使用項目，打算在9月結束前就與台灣斷交；而在媒體揭露後，涉外權威人士證實，已跟多國的相關單位進一步做了多方的確認。

目前台灣只剩下16個邦交國，包括在歐洲的教廷、亞太地區的古里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國，非洲的史瓦帝尼（史瓦濟蘭），拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。

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